İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Instagram fenomenlerine kısıtlama kararı! Reklam olduğunu söylemeyen kısıtlanacak!
Son Dakika
Instagram fenomenlerine kısıtlama kararı! Reklam...
Google mırıldanarak şarkı ismini bulacak!
Son Dakika
Google mırıldanarak şarkı ismini bulacak!
Sigara paketleri ve pile depozito uygulaması! Kanun teklifi mecliste!
Sigara paketleri ve pile depozito...
16 Ekim tarihli atamalar resmi gazete'de yayımlandı
16 Ekim tarihli atamalar resmi...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Ekim koronavirüs verilerini duyurdu

Koronavirüs ile mücadele ve normalleşme sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Ekim tarihli koronavirüs verileri duyurdu.

17 Ekim 2020 Cumartesi 19:40
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Ekim koronavirüs verilerini duyurdu
Takip Et:

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ülke gündeminde dikkatle takip ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Ekim tarihli koronavirüs verilerini sosyal medya hesabından açıkladı.

Açıklanan resmi rakamlara göre bugün hastanelerde yapılan koronavirüs test sayısı 112 bin 131 olurken, sonucu pozitif çıkan hasta sayısı bin 723 kişi daha arttı ve toplam vaka sayımız (iyileşenler dahil) 345 bin 678 oldu.


Öte yandan mart ayından bugüne kadar yapılan test sayısı ise 12 milyon 306 bini aştı.

Bugün hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 71 oldu ve toplam vefat sayısı 9 bin 224 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda bulaşma yollarını engellenmesinin ağır hasta sayısını düşürüceğini vurguladı ve tedbirlere uyulması konusunda uyardı.

17 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ



Son Güncelleme: 17.10.2020 19:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
17 Ekim Koronavirüs Vaka SayılarıKoronavirüsVaka SayılarıSağlık Bakanı Fahrettin Koca
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır'da feci kaza! İşçi servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır'da feci kaza! İşçi servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplam doğalgaz rezervi miktarı 405 milyar metreküp oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplam doğalgaz rezervi miktarı 405 milyar metreküp oldu
Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor
Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor
Hamile kadınlar üzerinden devleti dolandırdılar!
Hamile kadınlar üzerinden devleti dolandırdılar!
Bundan sonra sakın silmeyin!
Bundan sonra sakın silmeyin!
16 Ekim tarihli atamalar resmi gazete'de yayımlandı
16 Ekim tarihli atamalar resmi gazete'de yayımlandı

Popüler Haberler

Kuzey Yıldızı dizisi Bulut karakteri kimdir? Armağan Oğuz'un hayatı ve yer aldığı diziler
Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Çocukluk dizisi Hayalet kimdir? Batuhan Gelenler'in hayatı!
Zümrüdüanka dizisi Furkan kimdir? Orkun Huylu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
80.000 TL'ye verilen faiz tutarı nedir? 17 Ekim 2020 Cumartesi Bankaların 80 Bin TL mevduat getirisi
İyi Günde Kötü Günde dizisi bitti mi, neden yok? İyi Günde Kötü Günde yayından kaldırıldı mı?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Gevher Hatun'u Leyla Feray'ın hayat hikayesi!
Yemin Reşit yeni sezonda dizide olmayacak mı? Yavuz Ketenci diziden ayrıldı mı?
Zümrüdüanka dizisi Cihan (İsmail Hacıoğlu) kimdir?
Grip aşısı SGK karşılar mı? 2020
Rüyada yağmur yağması ne anlama gelir? Rüyada yağmur yağışı görmek ne demektir?
Güvercin dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti ve çekim yeri
Vakıfbank Sarı Panjur yüzde 0,33 faizli konut kredisi kampanyası
Kuaförüm Sensin 6 Eylül Cuma kim elendi? Kim gitti? Haftanın kazananı kim oldu? İşte elenen ve haftanın birincisi
Age of Empires 4 ne zaman çıkacak? Tanıtım videosu yayınlandı!
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Ekinsu Kansu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Matrix 4 fragmanı ve yayın tarihi açıklandı!
HGS kalan bakiye sorgulama ve yükleme 2020
Bay Yanlış yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
Çatı Katı Aşk Şirin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Selin Şekerci kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuzey Yıldızı Bahar kimdir? Gerçek adı nedir? Melis Sabah nereli, yaşı kaç?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.