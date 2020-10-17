Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Ekim koronavirüs verilerini duyurdu

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ülke gündeminde dikkatle takip ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Ekim tarihli koronavirüs verilerini sosyal medya hesabından açıkladı.

Açıklanan resmi rakamlara göre bugün hastanelerde yapılan koronavirüs test sayısı 112 bin 131 olurken, sonucu pozitif çıkan hasta sayısı bin 723 kişi daha arttı ve toplam vaka sayımız (iyileşenler dahil) 345 bin 678 oldu.

Öte yandan mart ayından bugüne kadar yapılan test sayısı ise 12 milyon 306 bini aştı.

Bugün hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 71 oldu ve toplam vefat sayısı 9 bin 224 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda bulaşma yollarını engellenmesinin ağır hasta sayısını düşürüceğini vurguladı ve tedbirlere uyulması konusunda uyardı.

17 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ