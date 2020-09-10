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Sağlık Bakanı Duyurdu! 'Türkiye'de toplam 13 aşı çalışması var'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapmış olduğu açıklamada, Türkiye'de toplam 13 korona virüs aşısı çalışması olduğunu duyurdu

10 Eylül 2020 Perşembe 23:29
Sağlık Bakanı Duyurdu! 'Türkiye'de toplam 13 aşı çalışması var'
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Küresel çapta yaşanan korona virüs krizi tüm dünyada yaşanıyor. Kısa süre içinde tüm ülkeleri saran salgın hastalık ile ilgili olarak bir çok ülkede bir çok kurum ve kuruluş tarafından aşı çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ülkemizde de korona virüs hastalığı ile ilgili olarak aşı çalışmaları yürütülürken konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli bir açıklama geldi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizde özellikle Van,Muş ,Hakkari ve Bitlis illerinde vakaların yoğun görülmesi sebebiyle bu illerin sağlık müdürleriyle yapmış olduğu görüşme sonrasında kamuoyuna bir takım açıklamalarda bulundu.

13 AŞI GELİŞTİRME ÇALIŞMASI VAR

Korona virüs aşısı ile ilgili olarak da açıklama yapan Koca, aşı ile ilgili olarak ülkemizde 13 aşı geliştirme çalışmasının olduğunu duyurdu ve aşını piyasaya çıkma tarihi ile ilgili olarak ise 2021 yılı bahar aylarını işaret etti.

Ayrıca Bakan Koca , aşı geliştirme ile ilgili olarak önümüzde ki haftalarda faz bir çalışmasının başlayabileceğini söyledi.

 



Son Güncelleme: 10.09.2020 23:29
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Sağlık Bakanı Fahrettin KocaAşı çalışmaları13 Aşı çalışması
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