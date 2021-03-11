Sağanak yağış kazayı beraberinde getirdi

Düzce'de sağanak yağış kazalara neden oldu. D-100 Karayolunun Bolu istikametinde yolun kayganlaşmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden bir vatandaş bariyerlere çarptı. Araç bariyerlere çarptıktan sonra ters döndü. Sürücü hafif yaralı olarak araçtan çıkarıldı.

Karşı şeritten iş yerine girmeye çalışan kamyonu görünce yavaşlamaya çalışan Renault marka aracın sahibi Mustafa T. kayganlaşan yolda direksiyonun hakimiyetini kaybetti. Araç bariyerlere çarparak ters döndü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ancak ekipler gelene kadar Mustafa T. kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kaza hakkında olay yeri incelemeler yapılırken, sağlık ekipleri hafif sıyrıklarla kazayı atlatan sürücüye müdahale etti. Emniyet ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.