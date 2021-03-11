İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Sağanak yağış kazayı beraberinde getirdi

Düzce'de sağanak yağış beraberinde kaza getirdi. Kayganlaşan yolda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir vatandaş bariyerlere çarptı ardından araç ters döndü.

11 Mart 2021 Perşembe 23:44
Sağanak yağış kazayı beraberinde getirdi
Takip Et:

Düzce'de sağanak yağış kazalara neden oldu. D-100 Karayolunun Bolu istikametinde yolun kayganlaşmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden bir vatandaş bariyerlere çarptı. Araç bariyerlere çarptıktan sonra ters döndü. Sürücü hafif yaralı olarak araçtan çıkarıldı. 

Karşı şeritten iş yerine girmeye çalışan kamyonu görünce yavaşlamaya çalışan Renault marka aracın sahibi Mustafa T. kayganlaşan yolda direksiyonun hakimiyetini kaybetti. Araç bariyerlere çarparak ters döndü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ancak ekipler gelene kadar Mustafa T. kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kaza hakkında olay yeri incelemeler yapılırken, sağlık ekipleri hafif sıyrıklarla kazayı atlatan sürücüye müdahale etti. Emniyet ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. 



Son Güncelleme: 11.03.2021 23:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DüzceDüzcede KazaDüzcede Sağanak Yağış Kazalara Neden OlduD-100 Karayolu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
20 Şubat ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel güvenlik sınav sonuçları 2021
20 Şubat ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel güvenlik sınav sonuçları 2021
Ali Erbaş sağlık durumu nasıl?
Ali Erbaş sağlık durumu nasıl?
Miraç Gecesi süt içme nedir, neden içilir? Miraç Kandili süte hangi dualar okunur?
Miraç Gecesi süt içme nedir, neden içilir? Miraç Kandili süte hangi dualar okunur?
Günlük burç yorumları 11 Mart 2021 Perşembe Aşk, iş, para burç yorumları
Günlük burç yorumları 11 Mart 2021 Perşembe Aşk, iş, para burç yorumları
Müge Anlı Mervenur Polat nasıl öldü?
Müge Anlı Mervenur Polat nasıl öldü?
Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı acımasızca tekme tokat dövdü
Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı acımasızca tekme tokat dövdü

Popüler Haberler

Show TV Çocuktan Al Haberi sunucu neden değişti? Evrim Akın neden yok?
50000 tl ye alınabilecek araba tavsiyesi 2021
Findex kredi notu nasıl hesaplanır? 2021 Banka kredi notu hesaplama nasıl yapılır?
Aviva Sigorta BES nasıl iptal edilir? 2021
Kahve Falında R harfi görmek ne anlama gelir? Falda R harfi görmenin anlamı
Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? 2021 mazot ve gübre desteği alma şartları
Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
emekli maaşı promosyon nedir? Emekli maaşı promosyonu almak için ne yapmalıyım
Show TV Kırmızı Kamyon dizisi oyuncuları kimlerdir?
Rüyada ekmek alma görmek ne anlama gelir? Rüyada ekmek alma görmek anlamı, tabiri nedir?
Kefaret dizisinin tekrar bölümleri hangi gün ve saat kaçta yayınlanacak?
Doya Doya Moda Kemal Doğulu programda neden yok? Kemal Doğulu neden ayrıldı?
40 Programının sunucu kimdir? Jülide Ateş hakkında merak edilenler
Devletten doğum yardımı nasıl alınır? Kimler başvurabilir? Doğum yardımı başvuru şartları detayları
Ziraat Bankası konut ve taşıt kredisi faiz oranları ve taksit hesaplaması
Şarkılar Bizi Söyler Nilgün Belgün kimdir, nereli? Nilgün Belgün kaç yaşında, evli mi?
Sol Yanım dizisi Mert Tekin kimdir? Anıl Tetik yer aldığı dizi ve film yapımları
Sol Yanım dizisi İdil kimdir? Seda Akman kimdir, nereli yaşı kaç?
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gülten karakterini Selin Genç canlandırıyor
Sol Yanım dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Sol Yanım devam eder mi?
Sol Yanım dizisi Selim kimdir? Tolga Mendi rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.