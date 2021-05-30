Safra kesesi ameliyatında 5 bin taş çıkarıldı

Karın ağrısı şikayetiyle özel hastaneye giden Mehmet Bezirci'ninkeseinde gerçekleştiren tetkikler sonucunda çok miktardaın varlığı belirlendi. Genel Cerrahi Uzmanı Aziz Cengiz ve Doktor Mustafa Yiğit'in gerçekleştirmiş olduğu ameliyatta Bezirci’nin safranden, 5 bin 58 taş çıkarıldı. Bezirci’nin önlem amaçlı tedavisi devam ederken, operasyon sonucunda çıkarılan taşlar üç sağlık görevlisince yaklaşık 1 saatte sayıldı.

Ameliyatı yapan doktorlardan Genel Cerrahi Uzmanı Aziz Cengiz, “Hastamız karın ağrısı, hazımsızlık ve karında şişlik şikayeti ile hastanemize başvurdu. Yapılan tetkiklerde hastanın safra kesesinde çok sayıda taş olduğunu belirledik ve gerçekleştirilen ameliyatta 5 bin 58 adet taş çıkarıldı. Tabi çıkan taş sayısı bizi oldukça şaşırttı, hastamızın sağlık durumu gayet iyi” sözlerine yer verdi.