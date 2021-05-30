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Safra kesesi ameliyatında 5 bin taş çıkarıldı

Çorum'da karın ağrısından şikayetçi olan Mehmet Bezirci (63), başvurduğu hastanede yapılan operasyonla safra kesesinden 5 bin 58 adet taş çıkarıldı. Çıkarılan taşların sayma işlemi ise yaklaşık bir saat sürdü.

30 Mayıs 2021 Pazar 22:09
Safra kesesi ameliyatında 5 bin taş çıkarıldı
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Karın ağrısı şikayetiyle özel hastaneye giden Mehmet Bezirci'nin safrakeseinde gerçekleştiren tetkikler sonucunda çok miktarda taşın varlığı belirlendi. Genel Cerrahi Uzmanı Aziz Cengiz ve Doktor Mustafa Yiğit'in gerçekleştirmiş olduğu ameliyatta Bezirci’nin safra kesesinden, 5 bin 58 taş çıkarıldı. Bezirci’nin önlem amaçlı tedavisi devam ederken, operasyon sonucunda çıkarılan taşlar üç sağlık görevlisince yaklaşık 1 saatte sayıldı.

Ameliyatı yapan doktorlardan Genel Cerrahi Uzmanı Aziz Cengiz, “Hastamız karın ağrısı, hazımsızlık ve karında şişlik şikayeti ile hastanemize başvurdu. Yapılan tetkiklerde hastanın safra kesesinde çok sayıda taş olduğunu belirledik ve gerçekleştirilen ameliyatta 5 bin 58 adet taş çıkarıldı. Tabi çıkan taş sayısı bizi oldukça şaşırttı, hastamızın sağlık durumu gayet iyi” sözlerine yer verdi.


Son Güncelleme: 30.05.2021 22:09
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Anahtar Kelimeler:
AmeliatSafraKesesiTaş
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