Sadakatsiz dizisinde rol alan Cansu Dere'ye Twitter'da Eyşan göndermesi

Sadakatsiz dizisinde eşi tarafından aldatılan bir kadına hayat veren Cansu Dere, yıllar önce Ezel dizisinde canlandırdığı Eyşan rolüyle gündem oldu.

Dere ve Caner Cindoruk’un başrolünü üstlendiği dizi geçtiğimiz akşam ilk bölümüyle Kanal D ekranlarına geldi. Doctor Foster dizisinden uyarlama olarak ekranlara gelen Sadakatsiz’de Asya karakterini canlandıran Cansu Dere’nin hayatı, eşi Volkan’ın kendisini aldattığını öğrenmesiyle değişir.

Ezel dizisinde ne oldu?

Eyşan karakteri, Kenan İmirzalıoğlu’nun hayat verdiği Ezel’i en yakın arkadaşıyla aldatmıştı. Türk televizyon dizi tarihinin unutulmazları arasında bulunan Ezel, 2009’da yayın hayatına başlamış ve 2 sezon ekranlarda kalmıştı.