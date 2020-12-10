Sabancı'ya ait Atlı Köşk'e ihtiyati tedbir kararı verildi

Sabancı Ailesinden Sevgi Sabancı ailesine ve holdinge miras hakkından faydalanamaması sebebi ile mahkemeye başvurdu.
İhtiyati tedbir kararının alınması ile beraber Emirgan’da bulunan Atlı Köşk’ün dava sonuçlanıncaya dek üçüncü kişilere devredilmesi ve diğer huşular konusunda önlem alındı. Sevgi Sabancı’nın avukatı, ailenin bir üyesi olmasına rağmen Sevgi Sabancı’nın mirastan mahrum bırakıldığını açıkladı. Atlı Köşk'ün yaklaşık değerinin 600 milyon TL olduğu biliniyor.
Son Güncelleme: 10.12.2020 02:04