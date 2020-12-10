Sabancı'ya ait Atlı Köşk'e ihtiyati tedbir kararı verildi

Sabancı Ailesinden Sevgi Sabancı ailesine ve holdinge miras hakkından faydalanamaması sebebi ile mahkemeye başvurdu.

Güler Sabancı’nın kız kardeşi olan Sevgi Sabancı Sabancı ailesine dava açtı. Dava açması üzerine Emirgan’da yer alan ve önemli eserlerden biri olan Hacı Ömer Sabancı’nın eski evi Atlı Köşk’e ihtiyati tedbir kararı alındı.

İhtiyati tedbir kararının alınması ile beraber Emirgan’da bulunan Atlı Köşk’ün dava sonuçlanıncaya dek üçüncü kişilere devredilmesi ve diğer huşular konusunda önlem alındı. Sevgi Sabancı’nın avukatı, ailenin bir üyesi olmasına rağmen Sevgi Sabancı’nın mirastan mahrum bırakıldığını açıkladı. Atlı Köşk'ün yaklaşık değerinin 600 milyon TL olduğu biliniyor.