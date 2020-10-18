S-400'ler Ankara'ya gidiyor!

Türkiye geçtiğimiz aylarda kendi topraklarında konumlandırmak üzere Rusya'dan S-400 füze savunma sistemlerini satın almıştı.

Parça parça Rusya'dan getirilen s-400 füzeleri yaklaşık 10 gün önce test atışları ve sistemlerin denenmesi için Sinop getirilmişti. Yaklaşık 10 gündür Sinop'ta test atışları yapılan S-400 füzeleri bugün itibariyle konuşlandırılacaklar Başkent Ankara'ya doğru yola çıktı.

Füze sistemlerini taşıyan askeri araçlar yoğun güvenlik önlemleriyle birlikte Samsun'da görütülendi.​

Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de S-400'ü taşıyan askeri araçlara eskortluk yaptı.

Jandarma sorumluluk alanlarında ise jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemlerini aldılar.

Öte yandan alınan S-400 füze sistemlerinin menzilinin 400 kilometre olduğu bildirildi.