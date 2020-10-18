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S-400'ler Ankara'ya gidiyor!

Türkiye'nin geçtiğimiz aylarda Rusya'dan aldığı ve Sİnop'ta test ettiği S-400'lerin test süreci başarılı bir şekilde tamamlandı ve S-400'ler konumlandırılmak üzere başkent Ankara'ya doğru yola çıktı.

18 Ekim 2020 Pazar 14:14
S-400'ler Ankara'ya gidiyor!
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Türkiye geçtiğimiz aylarda kendi topraklarında konumlandırmak üzere Rusya'dan S-400 füze savunma sistemlerini satın almıştı.

Parça parça Rusya'dan getirilen s-400 füzeleri yaklaşık 10 gün önce test atışları ve sistemlerin denenmesi için Sinop getirilmişti. Yaklaşık 10 gündür Sinop'ta test atışları yapılan S-400 füzeleri bugün itibariyle konuşlandırılacaklar Başkent Ankara'ya doğru yola çıktı. 

Füze sistemlerini taşıyan askeri araçlar yoğun güvenlik önlemleriyle birlikte Samsun'da görütülendi.​


Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de S-400'ü taşıyan askeri araçlara eskortluk yaptı.

Jandarma sorumluluk alanlarında ise jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemlerini aldılar.

Öte yandan alınan S-400 füze sistemlerinin menzilinin 400 kilometre olduğu bildirildi.

 



Son Güncelleme: 18.10.2020 14:14
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Anahtar Kelimeler:
S-400Rusya400 FüzeleriS400 Füzeleri
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