S-400'ler Ankara'ya gidiyor!

Türkiye geçtiğimiz aylarda kendi topraklarında konumlandırmak üzere Rusya'dan S-400 füze savunma sistemlerini satın almıştı.
Parça parça Rusya'dan getirilen s-400 füzeleri yaklaşık 10 gün önce test atışları ve sistemlerin denenmesi için Sinop getirilmişti. Yaklaşık 10 gündür Sinop'ta test atışları yapılan S-400 füzeleri bugün itibariyle konuşlandırılacaklar Başkent Ankara'ya doğru yola çıktı.
Füze sistemlerini taşıyan askeri araçlar yoğun güvenlik önlemleriyle birlikte Samsun'da görütülendi.
Jandarma sorumluluk alanlarında ise jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemlerini aldılar.
Öte yandan alınan S-400 füze sistemlerinin menzilinin 400 kilometre olduğu bildirildi.
Son Güncelleme: 18.10.2020 14:14