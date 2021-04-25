Rusya'nın gizli 'Uzay topu' yıllar sonra görüldü!

Rusya’nın ‘uzay topu’ yıllar sonra göründü

Rusya, Soğuk savaş yıllarında geliştirilen sır gibi sakladığı gizli silahını devlet televizyonu Zvezda’da yayınlandı. Sovyetler Birliği askeri uzay istasyonlarını korumak için uzay topu Shchit-2 ilk kez yayınladı.

Soğuk savaş yıllarında uzay yarışı SSCB ve ABD kıyısına rekabet olmuştur. İlklere imza atmak için adım atılsa da Sovyetler uzaya silah göndermeyi bile düşünmüşlerdir. Shchit-2 uzay istasyonunu ABD ve NATO’dan gelecek tehditlere karşı tasarlanmıştır. Silah 100 milden fazla menzile sahip olduğu bilgiler arasında yer almaktadır.

Rus devlet kanalı Zvezda’da yayınlanan uzay topunun görüntüleri üzerine İngiliz Daily Mail gazetesi haberine göre temeli katı yakıtlı bir roket motoruna dayanmaktadır. Silahın çevresinde ki boşluklar ise uzayın boşluğunda stabilize edilmesi için tasarlanmıştır. Soğuk savaş yıllarında bu silah test edildiği de bilgiler arasında yer almaktadır. Testin sonucu arşivlerde ‘gizli bilgi’ olarak saklanmaktadır.

Rus pilot Yuri Gagarin’in Dünya’ya dönmeden önce atmosferi terk ederek gezegen yörüngesine giren ilk insan olmuştur. Aradan tam 60 yıl geçmiştir.

Rusya ‘gerekirse müdahale ederiz’ uyarısında bulunup göz dağı vermeye devam etmektedir. Uzay topundan sonra robot tanklar üzerinde de çalışmaları var. Ukrayna ile savaşın eşiğine gelen Rusya silahlardan yeni görüntüler yayınlayarak göz dağı vermeye devam etti.

Geçen haftalarda ‘Poseidon’ isimli nükleer torpido Kuzey Kutbunda test edildi. 2M39 asıl adı olan dünyanın en büyük torpidosu olarak nitelendiriliyor.

