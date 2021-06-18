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Rusya Türkiye'ye uçuşların ne zaman başlayacağını duyurdu!

Rusya ve Türkiye arasında koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuş yasağı bulunuyordu. Rus heyet bu kararın yeniden değerlendirilmesi için Türkiye'ye gelmişti. Rus heyet ne karar verdi? Türkiye'ye uçuşlar başlayacak mı? Rusya Türkiye'ye olan uçuşların ne zaman başlayacağını duyurdu. Bu haberimizde Rusya'dan Türkiye'ye uçuş kararı hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte Rusya'nın uçuşları başlatacağı tarih...

18 Haziran 2021 Cuma 20:37
Rusya Türkiye'ye uçuşların ne zaman başlayacağını duyurdu!
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Rusya’dan uçuşlar 22 Haziran tarihi itibariyle başlıyor

Rusya, 22 Haziran'dan itibaren Türkiye'ye olan tüm uçuşları yeniden başlatma kararı aldı.Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 22 Haziran'dan itibaren Türkiye'ye tüm uçuşları yeniden başlatma kararı aldığını açıkladı.Golikova, "Türkiye'yi ziyaret eden Rus uzmanlar heyetinin hazırladığı rapora göre, 22 Haziran'dan itibaren Türkiye'ye tüm uçuşların yeniden başlatılmasına karar verildi" dedi.

Türkiye'nin hizmet sektöründeki tüm çalışanlar için aşı kampanyası düzenlediğine dikkat çeken Başbakan Yardımcısı, "Otel çalışanlarının aşılanma oranı %60-90'lara ulaşıyor."Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet  Nuri Ersoy ise Rusya'nın uçuşları yeniden başlatma kararının Türkiye'ye duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu vurguladı.Bakan Ersoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya, güvenli seyahat adına ülkemize olan güveni gösteren 22 Haziran'dan itibaren ülkemize uçuşlara yeniden başladı.


Son Güncelleme: 18.06.2021 20:37
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Rusya Türkiye Uçuş Yasağı Kalktı Mı?Rusyadan Türkiyeye Uçuşlar Ne Zaman Başlayacak?
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