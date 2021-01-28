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Rusya tarafından Filistin'e 10 bin doz aşı ücretsiz verilecek!

Filistin Moskova Büyükelçisi Abdel Hafız Nofal, Filistin’in Rus aşısı Sputnik V’den 100.000 doz satın alımı yapacağını ve Rusya tarafından Filistin’e 10 bin doz aşının da ücret alınmadan verileceğini açıkladı.

28 Ocak 2021 Perşembe 08:35
Rusya tarafından Filistin'e 10 bin doz aşı ücretsiz verilecek!
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Basın toplantısında konuşma yapan Filistin Moskava Büyükelçisi Abdel Hafız Nofal, Rusya’nın 50.000 kişiyi aşılatmak için 100.000 dozluk bir aşı sevkiyatı yapabileceğini ve buna hazır olunduğunu onaylattığını söyledi.

 

Nofal konuşmasında, Filistin’in 100.000 doz aşının satın alınması için planlar yaptığını, Rusya tarafından ise Filistin’e 10.000 doz aşının ücret alınmadan verileceğinin kararlaştırıldığını dile getirdi.

 

Nofal, önümüzdeki bir ayın içinde prosedür ve ücret için anlaşmaya varılacağını, Şubat ayında aşıların sevkiyatının başlayacağını düşündüğünü dile getirdi.

 

Filistin, Orta Doğu’da yer alan Sputnik V aşısı tescili yapmış ilk ülke oldu.



Son Güncelleme: 28.01.2021 08:35
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Anahtar Kelimeler:
RusyaFilistinCovid-19Sputnik VSputnik V Aşısı
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