Rusya tarafından Filistin'e 10 bin doz aşı ücretsiz verilecek!

Basın toplantısında konuşma yapan Filistin Moskava Büyükelçisi Abdel Hafız Nofal, Rusya’nın 50.000 kişiyi aşılatmak için 100.000 dozluk bir aşı sevkiyatı yapabileceğini ve buna hazır olunduğunu onaylattığını söyledi.

Nofal konuşmasında, Filistin’in 100.000 doz aşının satın alınması için planlar yaptığını, Rusya tarafından ise Filistin’e 10.000 doz aşının ücret alınmadan verileceğinin kararlaştırıldığını dile getirdi.

Nofal, önümüzdeki bir ayın içinde prosedür ve ücret için anlaşmaya varılacağını, Şubat ayında aşıların sevkiyatının başlayacağını düşündüğünü dile getirdi.

Filistin, Orta Doğu’da yer alan Sputnik V aşısı tescili yapmış ilk ülke oldu.