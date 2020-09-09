Rusya, Doğu Akdeniz’deki gerilime el atmaya hazırlanıyor!

’de Türkiye ile Yunanistan arasında ortaya çıkan gerilimde yeni bir gelişme daha yaşandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüştü. Görüşmede Lavrov, Türkiye ile Yunanistan arasında arabulucu olmaya hazır olduklarını belirtti.

Lavrov açıklamasında, “Türkiye ile ilişkilerinizde endişeli olabilirsiniz fakat biz diyaloğu ve pragmatik olarak tarafların ortak çıkarlarını öne çıkarmayı ve bu doğrultuda uluslararası kanunları gözeterek kararlar alınmasında arabulucu olmaya hazırız” şeklinde konuştu.