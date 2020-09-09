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Rusya, Doğu Akdeniz’deki gerilime el atmaya hazırlanıyor!

Rusya, Doğu Akdeniz’deki gerilime el atmaya hazırlanıyor! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye ile Yunanistan arasında arabulucu olmaya hazır olduklarını açıkladı…

09 Eylül 2020 Çarşamba 11:51
Rusya, Doğu Akdeniz’deki gerilime el atmaya hazırlanıyor!
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Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında ortaya çıkan gerilimde yeni bir gelişme daha yaşandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüştü. Görüşmede Lavrov, Türkiye ile Yunanistan arasında arabulucu olmaya hazır olduklarını belirtti.

Lavrov açıklamasında, “Türkiye ile ilişkilerinizde endişeli olabilirsiniz fakat biz diyaloğu ve pragmatik olarak tarafların ortak çıkarlarını öne çıkarmayı ve bu doğrultuda uluslararası kanunları gözeterek kararlar alınmasında arabulucu olmaya hazırız” şeklinde konuştu.



Son Güncelleme: 09.09.2020 11:51
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Anahtar Kelimeler:
Doğu AkdenizDiplomasi
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