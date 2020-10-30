Rusya Devlet Başkanı Putin, Ermeni-Azeri görüşmelerinde Türkiye'nin de masaya oturması gerektiğini söyledi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalara yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Karabağ’da uzun vadeli bir çözüm üretilmesi için yalnızca Ermenistan ile Azerbaycan’ın çıkar dengesinin gözetilmesi gerektiğini bildiren Putin, çatışmaların durdurulması için yeniden çağrıda bulundu.

’ye ilişkin açıklamalarda da bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye dahil, AGİT Minsk Grubu’ndaki ülkelerin de müzakere masasına oturması gerektiğini bildirdi.

Diğer yandan Ermenistan’ın saldırılarında Azerbaycanlı bir sivilin daha hayatını kaybettiği belirtilerek Ermenistan’ın saldırılarındaki can kaybının 90’a yükseldiği ve 392 sivilin yaralandığı aktarıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Gubadlı yakınlarında Azerbaycan ordusuna saldırıda bulunmaya çalışan 2 Ermeni SU-25 savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

Uçakların iki dakika ara ile hava savunma birimleri tarafından düşürüldüğü açıklanırken toplam düşürülen uçak sayısının 5’e yükseldiği bildirildi.