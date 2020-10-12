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Rusya, Azebaycan’ın Türkiye’yle ilgili teklifine ret cevabı verdi!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ konusu kapsamında devam ettirilen görüşmelere Türkiye’nin de katılmasına yönelik önerisine ret cevabını verdi…

12 Ekim 2020 Pazartesi 21:43
Rusya, Azebaycan’ın Türkiye’yle ilgili teklifine ret cevabı verdi!
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ konusu kapsamında devam ettirilen görüşmelere Türkiye’nin de katılmasına yönelik önerisine ret cevabını verdi.

Moskova’da Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Rusya, ABD ve Fransa’nın AGİT kapsamında çözüm arayışlarını sürdürmesi gerektiğini dile getirdi. Mnatsakanyan da, "Azerbaycan'a aktif destek veren Türkiye'nin arabuluculuk yapamayacağını" ifade etti.


Diğer yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, telefonla görüşme yaptığı Sergey Shoigu’ya Ermenistan güçlerinin işgal ettikleri Azerbaycan topraklarından hemen çıkarılmaları ve sivillere yapılan saldırıların da sonlandırılması gerektiğini aktardı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama kapsamında, Azerbaycan'ın 'Dağlık Karabağ sorununun çözümü için bir 30 yıl daha beklemeyeceği, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın öz topraklarını geri almak için başlattığı harekatta yanında olduğuna vurgu yapıldı.

AB ve Rusya’dan Çağrı

Dağlık Karabağ bölgesinde yapılan ateşkese rağmen çatışmaların devam ettiğinin öğrenilmesi ardından AB ve Rusya ateşkese uyulmasına yönelik iki devlete de çağrıda bulundu. Ermenistan Hankedi’ye yönelik topçu ateşi yapıldığını belirtmiş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de Ermenistan’ın Gence’ye düzenlediği roket saldırılarının savaş suçu olduğunu ifade etmişti.



Son Güncelleme: 12.10.2020 21:43
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Anahtar Kelimeler:
RusyaErmenistanAzerbaycanTürkiye
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