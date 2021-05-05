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Rus Youtuber’ın acı sonu! 40 gün aç ve susuz kalarak hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Rusya’da yaşayan Vivaliy Vıygranovskiy, 40 gün boyunca aç ve sussuz kalmayı denedi. Youtuber olan Vivaliy Vıygranovskiy 40 gün boyunca yaşadığı anları takipçileri ile paylaştı. Deneyin sonunda hayatını kaybeden Youtuber açlığa ve susuzluğa daha fazla dayanamadı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 06:03
Rus Youtuber’ın acı sonu! 40 gün aç ve susuz kalarak hayatını kaybetti
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Edinilen bilgilere göre Rusya’da yaşayan Vivaliy Vıygranovskiy şehrin kalabalığı kendisini rahatsız etmeye başlaması üzerine Abhazya’ya gittiğini açıkladı. Youtube kanalı olan Vıygranovskiy, 40 gün boyunca aç ve susuz yaşayabilmenin deneyini yapmak istedi.

Yaşadığı günleri ve belirtileri tek tek takipçileri ile paylayan Vıygranovskiy, deneyin onuncu gününde kötüleştiğini söyledi. 20.gününde ise tokluk hissi yaşadığını fakat kilo verdiğini açıkladı. Fiziksel aktivite yapamadığını enerjisi olmadığını söyleyen Vıygranovskiy,35.gününde ölmek üzere olduğunu belirtti.

Ölmek üzere olduğunu hisseden Youtuber ölmeden önce şu sözleri yazmıştı. Vıygranovskiy:

“Nasıl mı geçti? Bu sadece bir oyundu. Çok ilginç bir deneyimdi. Yemeğe karşı bir çekim hissetmiyorum. Vücudum tamamen yenilendi, her bir hücrem.”

 




Son Güncelleme: 05.05.2021 06:03
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Anahtar Kelimeler:
RusYoutuber40Vivaliy Vıygrasnovskiy
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