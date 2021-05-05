Rus Youtuber’ın acı sonu! 40 gün aç ve susuz kalarak hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre Rusya’da yaşayan Vivaliy Vıygranovskiy şehrin kalabalığı kendisini rahatsız etmeye başlaması üzerine Abhazya’ya gittiğini açıkladı. Youtube kanalı olan Vıygranovskiy, 40 gün boyunca aç ve susuz yaşayabilmenin deneyini yapmak istedi.





Yaşadığı günleri ve belirtileri tek tek takipçileri ile paylayan Vıygranovskiy, deneyin onuncu gününde kötüleştiğini söyledi. 20.gününde ise tokluk hissi yaşadığını fakat kilo verdiğini açıkladı. Fiziksel aktivite yapamadığını enerjisi olmadığını söyleyen Vıygranovskiy,35.gününde ölmek üzere olduğunu belirtti.

Ölmek üzere olduğunu hissedenölmeden önce şu sözleri yazmıştı. Vıygranovskiy:

“Nasıl mı geçti? Bu sadece bir oyundu. Çok ilginç bir deneyimdi. Yemeğe karşı bir çekim hissetmiyorum. Vücudum tamamen yenilendi, her bir hücrem.”