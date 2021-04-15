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Rus Turistler Türkiye hayallerinden vazgeçmiyor

Rusya’nın Türkiye’ye yönelik aldığı tedbirler ile Türkiye'ye karşı getirilen seyahat kısıtlamasını ve iptal edilen rezervasyonları değerlendiren Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca bu kararın turizm açısında Türkiye'yi zor duruma düşüreceğini belirtirken turizm açısından en çok turistin Rusya'dan geldiğini söyledi.

15 Nisan 2021 Perşembe 15:39
Rus Turistler Türkiye hayallerinden vazgeçmiyor
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Rusya’nın Türkiye’ye yönelik aldığı seyahat kısıtlaması tartışmaları ateşledi. Rusya tarafından alınan kısıtlama nedeni ile Nisan ve Mayısıs döneminde Türkiye’de tatil yapmak için plan yapan Rus turistler tatillerini ya ertelediler ya da ileri bir tarihe almaya başladı. İptal şıkkına pek yanaşmayan Rus Turistler tatil hayallerinden vazgeçmek istemiyor. Yaşanan bu gelişmeleri değerlendiren Profesyonel Otel Yöneticileri Deneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Bu hafta başı alınan kararlar sonrasında Rus Turizm Birliği bir açıklama yaparak Nisan ve Mayısıs ayında yaklaşık 500 bin rezervasyonun olduğunu söyledi. Bu kararlar sonrasında amaçlarının iptallerden çok erteleme olduğunu aktardı. Atmaca ülkemize en çok turistin Rusya’dan geldiğini Rusya’nın böyle bir karar almasının bütün hesapları alt üst ettiğini aktarırken tesislerin yavaş yavaş açılmaya başladığını ve bu tesislerin hazırlıklarını Rus turistlere göre ayarladığı söylendi. Şimdi bir belirsizlik olduğunu ve gelen dışında gidenlerin olduğuna dikkat çekti.

‘Bu karardan bir an önce vazgeçilmesi her iki taraf için de çok iyi olacak’

Korona-virüs önlemlerinin tesislerde en üst düzeyde olduğunu belirten Atmaca alınan kararların vaka artışı sebep olduysa tesislerde alınan önlemleri gördükleri takdirde bu kararlarından vazgeçeceklerini aktardı. Geçen sene ülkeye 2 milyona yakın Rus turistin geldiği bilgisi verildi. Otellerde çok fazla vaka olmadığı ve ölen hiçbir turisttin olmadığı aktarıldı. Rusların çok sevdiği bir coğrafyada yaşadığımızı belirten Atmaca alınan bu kararın yeniden gözden geçirilmesinin iki taraf açısından faydalı olacağını söyledi. Kısmı kısıtlama kapsamında alınan kararların ülkedeki vaka sayısında düşmeye yarayacağını söylerken 2019 yılında rekor sayıya ulaşan turist sayısı geçen yıl tam sezona başlamak üzereyken başlayan salgın ile tesisin hiç açmayan işletmelerin olduğu söylendi

‘Rus turistler rezervasyonlarını iptal etmekten çok ötelemek istiyorlar’

Ülkay Atmaca önceden rezervasyonları olan Rus turistlerin tatillerini iptalden çok ileri tarihe almak istediklerini belirtirken yapılacak olan iptallerin geri dönüşünün daha zor olduğunu ancak rezervasyonları ötelemenin daha kolay olduğunu söyledi. Tur operatörlerinin tatil rezervasyonlarını haziran ayına aktararak bu yönde çalışmalar başlattığını söyledi. Öte yandan geçen yıl dünyaya önek olacak Güvenli Turizm Sertifikası oluşturduklarını ve bunda oldukça başarılı olduklarını aktarırken çok ciddi denetlemeler yaptıklarını belirtti. 



Son Güncelleme: 15.04.2021 15:39
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Anahtar Kelimeler:
Rus TuristTurizm
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