GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM

Rus Milyarder Abramoviç Bodrumspor'a Talip Oldu! Abramoviç Bodrumspor'u mu satın alıyor? Son dakika gelişmesi

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bulunan Rus oligark Abramovich ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

22 Mart 2022 Salı 10:59
Rus Milyarder Abramoviç Bodrumspor'a Talip Oldu! Abramoviç Bodrumspor'u mu satın alıyor? Son dakika gelişmesi
Takip Et:

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bulunan Rus oligark Abramovich ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Chelsea takım sahibi olan Abramovich Rusya Ukrayna arasında yaşanan savaş gerilimleri sonrasında Chelsea kulübünden feragat etmek durumunda kalmıştı. Satın aldığı kulüp ile ilgili ilişiği Rusya Ukrayna savaşı sonrası kesilen Abramoviç Türkiye'ye geldiğinde ise Bodrumspor'u satın alacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle İngiltere'de istenmeyen kişi ilan edilen Roman Abramovich, Chelsea'yi satışa çıkarmak zorunda kalmasından sonra gözünü Türkiye'ye çevirdi. Geçtiğimiz günlerde Göztepe'yi satın alacağı konuşulan Rus milyarderin şimdilerde ise Bodrumspor ile ilgili ön bilgi topladığı anlaşıldı. 

ABRAMOVİCH BODRUMSPOR'U ALMAK İSTİYOR

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta 3.sırada yer edinen Bodrumspor bir tatil şehri olması sebebiyle birçok yabancının burada yaşaması Abramovich'in ilgisini çeken en önemli konular arasında geliyor. Bürokratik nedenlerle Bodrumspor'u satın almak isteyen Abramovich Bodrum'u beğeniyor ve uluslararası bir değer olarak görüyor. Yabancıların burada yaşaması da Abramovich'in ilgisini çeken olaylar arasında geliyor.

Bodrumspor kulübünün A.Ş statüsünde olması ise tüm işleri daha da kolaylaştırıyor. 1. Lige çıkma şansını sürdüren Bodrumspor, A.Ş statüsünde faaliyetlerini sürdürüyor. Hisselerin devriyle kulüp devri, dernek statüsündeki kulüplere oranla yasal olarak mümkün görünüyor.

Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BodrumsporAbramoviçAbramoviç BodrumsporBodrumspor Aş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AÖL Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
AÖL Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Hangi emoji hangi anlama geliyor? Emojilerin anlamları ve en çok kullanılan emojiler...
Hangi emoji hangi anlama geliyor? Emojilerin anlamları ve en çok kullanılan emojiler...
Türksat 5B'nin özellikleri neler, ne zaman fırtlatılacak? Türksat 5B saat kaçta fırlatılacak?
Türksat 5B'nin özellikleri neler, ne zaman fırtlatılacak? Türksat 5B saat kaçta fırlatılacak?
Güldal Akşit kimdir, neden öldü? Güldal Akşit hastalığı neydi?
Güldal Akşit kimdir, neden öldü? Güldal Akşit hastalığı neydi?
100 TL üzeri gelen doğal gaz faturaları ile ilgili önemli duyuru!
100 TL üzeri gelen doğal gaz faturaları ile ilgili önemli duyuru!
E-devlet uygulamasına neden giriş yapılamıyor? Sistem çöktü mü?
E-devlet uygulamasına neden giriş yapılamıyor? Sistem çöktü mü?

Popüler Haberler

Covid 19 Koronavirüsü atlattıktan sonra iyileşmek için neler yapılır?
Xec Coin yükselişe geçer mi? Xec Coin geleceği nasıl?
Kürtçe Nevruz ne demektir, anlamı nedir? 2022 Nevruz Bayramı Türkçe ve kürtçe kutlama mesajları
Evde bakım maaşı Mart 2022 yatan iller hangileri? 17 Mart 2022 Perşembe evde bakım parası yatan iller listesi sorgulama ekranı!
Ziraat Bankası 10.000 TL Temel İhtiyaç Kredisi için başvurular başladı! 3 ay geri ödeme yok
17 Mart 2022 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 17 Mart Perşembe at yarışı programı
TJK 16 Mart 2022 Çarşamba at yarışı sonuçları
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 16 Mart 2022 Çarşamba Instagram giriş sorunu
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 16 Mart 2022 Çarşamba
Engelli kimlik kartı nasıl alınır? Mart 2022 Engellilere sağladığı kolaylıklar nelerdir?
Mahrem ne demek, anlamı nedir?
Engin Günaydın kimdir? Engin Günaydın kaç yaşında, nereli?
İş yeri açmak için hangi belgeler gereklidir? İş yeri açma maliyeti ne kadar?
Güzelliği ile büyüleyen oyuncu Nebahat Çehre kimdir? Nerelidir? Nebahat Çehre nerede yaşıyor?
2021 Devlet sosyal yardımları nelerdir? Sosyal yardımlar kimleri kapsar, kimler faydalanabilir?
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.