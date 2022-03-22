Rus Milyarder Abramoviç Bodrumspor'a Talip Oldu! Abramoviç Bodrumspor'u mu satın alıyor? Son dakika gelişmesi

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bulunan Rus oligark Abramovich ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Chelsea takım sahibi olan Abramovich Rusya Ukrayna arasında yaşanan savaş gerilimleri sonrasında Chelsea kulübünden feragat etmek durumunda kalmıştı. Satın aldığı kulüp ile ilgili ilişiği Rusya Ukrayna savaşı sonrası kesilen Abramoviç Türkiye'ye geldiğinde ise Bodrumspor'u satın alacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

ABRAMOVİCH BODRUMSPOR'U ALMAK İSTİYOR

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle İngiltere'de istenmeyen kişi ilan edilen Roman Abramovich, Chelsea'yi satışa çıkarmak zorunda kalmasından sonra gözünü Türkiye'ye çevirdi. Geçtiğimiz günlerde Göztepe'yi satın alacağı konuşulan Rus milyarderin şimdilerde ise Bodrumspor ile ilgili ön bilgi topladığı anlaşıldı.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta 3.sırada yer edinen Bodrumspor bir tatil şehri olması sebebiyle birçok yabancının burada yaşaması Abramovich'in ilgisini çeken en önemli konular arasında geliyor. Bürokratik nedenlerle Bodrumspor'u satın almak isteyen Abramovich Bodrum'u beğeniyor ve uluslararası bir değer olarak görüyor. Yabancıların burada yaşaması da Abramovich'in ilgisini çeken olaylar arasında geliyor.

Bodrumspor kulübünün A.Ş statüsünde olması ise tüm işleri daha da kolaylaştırıyor. 1. Lige çıkma şansını sürdüren Bodrumspor, A.Ş statüsünde faaliyetlerini sürdürüyor. Hisselerin devriyle kulüp devri, dernek statüsündeki kulüplere oranla yasal olarak mümkün görünüyor.