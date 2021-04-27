​Rus aşısı Sputnik V Türkiye’de nerede üretilecek?

Bu dünyadaki sağlık otoriteleri tarafından %92 etkili olduğu söylenen Sputnik V aşısı artık Türkiye’de üretilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Rus aşısı Sputnik V’nin devreye gireceğini söylemişti. Rus aşısı Sputnik V, yerli ilaç firması olan Viscoran İlaç tarafından üretilecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Viscoran İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, aşıyla ilgili çalışmaların çok başarılı bir şekilde devam ettiğini açıkladı. 3 milyardan fazla nüfusa sahip 61 ülke, Sputnik V aşısını tescillemişti.

Sputnik V Aşısı Türkiye’de Üretilecek

Rusya’nın üretmiş olduğu koronavirüs aşısı Sputnik V artık Türkiye’de üretilebilecek. Üretimi Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ile Viscoran İlaç fonlayacak. Bu anlaşma kapsamında dünyada ilk tescil edilen aşı olan Sputnik V aşısı Türkiye’de üretilmeye başlanacak.

Rusya ve Türkiye Ortaklığı Kuruldu

Çok Yüksek Bir Etkinliğe Sahip

Viscoran İlaç tarafından yapılan açıklamalarda Sputnik V aşısının üretimi ile ilgili gerekli çalışmaların ve altyapının başarılı bir şekilde hazırlandığını ve önümüzdeki günlerde ülkemizin çeşitli tesislerinde üretime başlanacağı açıklandı. Açıklamanın devamında Viscoran İlaç’ın sektörde lider bir üretim firması olduğu söylendi. Şu an için teknoloji transferini sonlandırma aşamasında olduklarını ifade ederken, kapasite artırma çalışmaları devam ediyor.

Sputnik V aşısının şimdiye kadar 3 milyardan fazla nüfusa sahip olan 61 ülke tarafından tescil edildiği bilinmektedir. 5 Mart 2020 tarihi ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında Rusya genelinde aşının her iki dozu da uygulandı. Yapılan araştırmalar neticesinde aşının %97,6 derecesinde etkili olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu üst yöneticisi Kirill Dmitriev, Türk ilaç firması ile yapılan anlaşmanın üretim kapasitesi açısından küreselleşme yolunda önemli bir adım olduğunu söyledi. Dağıtım, depolama ve lisanslama süreçlerini Viscoran İlaç yapacak. Ayrıca klinik çalışmalar için Rusya ile işbirliği içerisinde olunacak.

Kolay Tedarik İmkanı

Yapılan anlaşma neticesinde Sputnik V aşısına dair çeşitli avantajlar ortaya kondu. Sputnik V aşısının insandaki soğuk algınlığına sebep olan vektörleri dayandığını söylendi. Sputnik V aşılaması yapılırken iki farklı dozda iki farklı vektör kullanılıyor. Bundan dolayı farklı açılardan daha uzun süre bağışıklık sağlıyor. Aşının ciddi bir alerjiye sebep olmadığı yapılan araştırmalar neticesinde ortaya kondu. Aşının +2 ve +8° de saklanması gerektiği, soğuk bir alt yapıya gerek olmadan sıradan bir buzdolabında saklanabileceğine açıklandı. Doz başına 10 dolardan düşük bir fiyata satılmaktadır ve dünya genelinde en uygun aşı olarak dikkat çekmektedir.