RTÜK'ten TELE 1'e terör propagandasından ceza kararı

RTÜK yaptığı son dakika açıklamalarında İzleme Değerlendirme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan TELE 1 raporunun Üst Kurul kapsamında değerlendirildiğine yer verdi. Terör unsurlarına yer verilen reklam filmini ekranlarına taşıyan TELE 1’e yaptırım uygulanması masaya yatırıldı.
Kız çocuğuyla şirin gösterilmeye çalışılıyor
Reklamın devamında miting görüntüleriyle bez parçalarının ekrana getirildiğini işaret eden rapora göre örgüt propagandası yapılmasına aracılık edilerek bu sırada kardeşlik mesajları kullanıldığı ve masum bir kız çocuğuyla şirin gösterilmeye çalışıldığı aktarıldı.
Son Güncelleme: 27.08.2020 20:56