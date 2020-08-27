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RTÜK'ten TELE 1'e terör propagandasından ceza kararı

RTÜK, TELE 1'e terör propagandası yapmak suçundan ceza uygulama kararı aldı. Üst kurul tarafından hazırlanan rapora göre örgütün reklam oyunlarıyla sempatik gösterilmeye çalıştığına işaret edildi.

27 Ağustos 2020 Perşembe 20:56
RTÜK'ten TELE 1'e terör propagandasından ceza kararı
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RTÜK yaptığı son dakika açıklamalarında İzleme Değerlendirme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan TELE 1 raporunun Üst Kurul kapsamında değerlendirildiğine yer verdi. Terör unsurlarına yer verilen reklam filmini ekranlarına taşıyan TELE 1’e yaptırım uygulanması masaya yatırıldı.


Uzman raporunda kız çocuğunun kırmızı, sarı ve yeşil renklerde bez parçasını tuttuğu sırada ‘bir arada barış içinde kardeşçe yaşamak isteyenlerin sesi’ sözlerinin duyulduğuna işaret edildi.

Kız çocuğuyla şirin gösterilmeye çalışılıyor

Reklamın devamında miting görüntüleriyle bez parçalarının ekrana getirildiğini işaret eden rapora göre örgüt propagandası yapılmasına aracılık edilerek bu sırada kardeşlik mesajları kullanıldığı ve masum bir kız çocuğuyla şirin gösterilmeye çalışıldığı aktarıldı.



Son Güncelleme: 27.08.2020 20:56
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Anahtar Kelimeler:
RTÜKTELE 1
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