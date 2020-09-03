RTÜK'ten Netfilix'e o filmi çıkarın uyarısı

İntenette film izleme platformu olan Netfilix isteğe bağlı yayıncılık yaparken son dönemlerde çıkan tartışmalarla birlikte RTÜK denetimine alınan Netfilix incelemeler sonucunda hazırlanan geniş çaplı bir rapor ile masaya yatırıldı.
RTÜK görüşmeler sonucunda verdiği kararda yayınlanması planlanan dizinin , 6112 sayılı Kanun’un 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “yayın hizmetleri….. Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez” hükmünü ihlal ettiği ve bu sebeple yayınlanacak plan program kataloğundan çıkarılması gerektiği söylendi.
Son Güncelleme: 03.09.2020 16:36