RTÜK'ten Netfilix'e o filmi çıkarın uyarısı

İntenette film izleme platformu olan Netfilix isteğe bağlı yayıncılık yaparken son dönemlerde çıkan tartışmalarla birlikte RTÜK denetimine alınan Netfilix incelemeler sonucunda hazırlanan geniş çaplı bir rapor ile masaya yatırıldı.

Yapılan incelemelerden ilk nasibini alan Eylül’ün ikinci haftası yayınlanması planlanan ‘Minnoşlar’adlı filmde ilk fragmanında gösterilen çocuk istismarı görüntüleri yüzünden filmin 11 yaşındaki bir çocuk hakkında olması ancak 18 yaş altına izlemesi yasak olması kafaları karıştırırken bu görüntülerin çocuk istismarına girdiği belirtildi.

RTÜK görüşmeler sonucunda verdiği kararda yayınlanması planlanan dizinin , 6112 sayılı Kanun’un 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “yayın hizmetleri….. Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez” hükmünü ihlal ettiği ve bu sebeple yayınlanacak plan program kataloğundan çıkarılması gerektiği söylendi.

