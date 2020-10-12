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RTÜK Spotify ve FOXplay'e lisans başvurusu için süre tanıdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Spotify ve FOXplay'e lisans başvurusu için uyarı niteliğinde bir açıklama yayımladı. RTÜK Spotify ve FOXplay'in lisans başvurusu için 72 saatlik süre hakkı tanıdı.

12 Ekim 2020 Pazartesi 17:26
RTÜK Spotify ve FOXplay'e lisans başvurusu için süre tanıdı
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Spotify ve FOXplay’i lisans başvurusu konusunda uyardı. Spotify ve FOXplay’in yayınlarına devam edebilmesi için RTÜK’ten lisans alması gerekiyor. İntenet üzerinden radyo ve televizyon yayını yapan kuruluşlar RTÜK’e bağlanmıştı. Bunun üzerine Netflix, Amazon Prime, Mubi gibi uygulamalar Üst Kurul’dan gerekli lisansı almıştı.


RTÜK yayımladığı bir açıklama ile Spotify ve FOXplay’i uyardı. RTÜK açıklamasında yayıncıların başvurularını içeren dilekçe ve taahhütnameyle yayın lisanslı başvurusunda bulunulabileceği ve 3 aylık bir süre için lisans ücreti peşin şekilde ödenerek yayınlara devam edilebileceği ifade edildi.

Spotify ve FOXplay bu duyuran sonra 72 saatlik bir süre içerisinde lisans başvurusu yapmazsa yayınlarına izin verilmeyecek ve erişim engeli yapılacak. Ayrıca lisans başvurusu olmadığı için RTÜK’ün suç duyurunda bulunma hakkı olacak ve erişim engeli talep edilecek.  



Son Güncelleme: 12.10.2020 17:26
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Anahtar Kelimeler:
SpotifyFoxPlayRTÜK
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