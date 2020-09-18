Rol gereği boğuluyormuş gibi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için denize atladı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizisinde rol alan Aslı Omağ, rol gereği nehirde boğuluyor gibi yaptı. O esnada kıyıdaki bir turist oyuncunun gerçekten boğulduğunu düşünerek nehre atladı. Muğla’nın Azmak nehrinde boğulma sahnesinin çekildiği sırada Omağ’ın tehlike yaşadığını düşünen turist oyuncuyu kurtarmak için harekete geçti.

Meryem karakterine hayat veren Omağ, rolü gereği nehirde boğuluyormuş gibi yapınca kıyıdaki bir turist ünlü oyuncunun gerçekten boğulduğunu düşünerek denize atladı.

Gerçeği öğrendikten sonra şaşkınlık yaşayan turist set ekibinden tebrik aldı. Omağ, olay sonrasında turistle birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.