Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

’detarafından hız kesmeden devam etmekte. Uyuşturucuyla mücadele adına düzenlenen ve kaçak uyuşturucuların bulunduğu operasyonlar devam ediyor. Rize’de bugün düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucu toplam 2,5 kilo, 1 adet ruhsatsız silah ve 12 adet fişek ele geçirildi. Operasyon sırasında suçüstü yakalanan suçlular'ın bulunduğu yerden toplam 2,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sonucu 2 kişinin kaçak uyuşturucu ticareti yürüttüğü ortaya çıktı. Suçüstü yakalanan 2 kişi, ekipler tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.