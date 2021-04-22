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Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Rize’de uyuşturucu operasyonları hız kesmeden devam etmekte. Rize’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

22 Nisan 2021 Perşembe 22:13
Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
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Rize’de uyuşturucu operasyonları Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından hız kesmeden devam etmekte. Uyuşturucuyla mücadele adına düzenlenen ve kaçak uyuşturucuların bulunduğu operasyonlar devam ediyor. Rize’de bugün düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucu toplam 2,5 kilo sentetik uyuşturucu, 1 adet ruhsatsız silah ve 12 adet fişek ele geçirildi. Operasyon sırasında suçüstü yakalanan suçlular'ın bulunduğu yerden toplam 2,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sonucu 2 kişinin kaçak uyuşturucu ticareti yürüttüğü ortaya çıktı. Suçüstü yakalanan 2 kişi, ekipler tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.




Son Güncelleme: 22.04.2021 22:13
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Anahtar Kelimeler:
RizeNarkotik Suçlarla Mücadele ŞubesiUyuşturucu OperasyonlarıSentetik Uyuşturucu
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