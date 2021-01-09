Rize'de dehşet! Dövdüler, bagaja koydular, bagajdan çıkarırken polislere yakalandılar!

Rize’de yaşanan akıl almaz olayda bir kişiyi döve n ve daha sonrasında bagaja atan 3 kişi yaralanan kişiyi aracın bagajından çıkarırken yakalandı. 3 kişinin gözaltına alındığı açıklanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yaralanan İlker Y. Acil olarak Rize Devlet Hastanesine kaldırılırken polisler yakaladıkları 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan suçlular mahkeme kararı ile tutuklanırken İlker Y.’nin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı açıklandı.
Son Güncelleme: 09.01.2021 17:29