Rize'de dehşet! Dövdüler, bagaja koydular, bagajdan çıkarırken polislere yakalandılar!

Rize’de yaşanan akıl almaz olayda bir kişiyi döve n ve daha sonrasında bagaja atan 3 kişi yaralanan kişiyi aracın bagajından çıkarırken yakalandı. 3 kişinin gözaltına alındığı açıklanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akıl almaz olay Rize’nin İyidere ilçesi Merkez mahallesinde meydana geldi. Borç nedeni ile İlker Y. İsimli şahsı kaçıran ve ormana götüren 3 kişi İlker Y.’yi demir sopalar ile dövdü. Daha sonrasında İlker Y.’yi aracın bagajına koyan 3 kişi ilçe merkezinde bir yere atmak için arabadan indiklerinde ilçede devriye gezen polis ekiplerine yakalandı.

Yaralanan İlker Y. Acil olarak Rize Devlet Hastanesine kaldırılırken polisler yakaladıkları 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan suçlular mahkeme kararı ile tutuklanırken İlker Y.’nin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı açıklandı.