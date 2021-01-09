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Rize'de dehşet! Dövdüler, bagaja koydular, bagajdan çıkarırken polislere yakalandılar!

Rize'de yaşanan dehşet anları kameralara yansıdı. Borç nedeni ile kaçırdıkları kişiyi döven şahıslar bagaja koydukları kişiyi yol kenarına bırakırken polisler tarafından yakalandı.

09 Ocak 2021 Cumartesi 17:29
Rize'de dehşet! Dövdüler, bagaja koydular, bagajdan çıkarırken polislere yakalandılar!
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Rize’de yaşanan akıl almaz olayda bir kişiyi döve n ve daha sonrasında bagaja atan 3 kişi yaralanan kişiyi aracın bagajından çıkarırken yakalandı. 3 kişinin gözaltına alındığı açıklanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akıl almaz olay Rize’nin İyidere ilçesi Merkez mahallesinde meydana geldi. Borç nedeni ile İlker Y. İsimli şahsı kaçıran ve ormana götüren 3 kişi İlker Y.’yi demir sopalar ile dövdü. Daha sonrasında İlker Y.’yi aracın bagajına koyan 3 kişi ilçe merkezinde bir yere atmak için arabadan indiklerinde ilçede devriye gezen polis ekiplerine yakalandı.

Yaralanan İlker Y. Acil olarak Rize Devlet Hastanesine kaldırılırken polisler yakaladıkları 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan suçlular mahkeme kararı ile tutuklanırken İlker Y.’nin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı açıklandı.

 



Son Güncelleme: 09.01.2021 17:29
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RizeDehşet
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