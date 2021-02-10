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Rize’de binalar birbirine yaslanarak duruyor! Şehir için alarm verildi!

Rize’de binalar kırmızı alarm vermeye başladı. Deniz dolgusu üzerine yapılan inşaatlar korozyon nedeniyle riskli durumda. 4 bin 174 bağımsız yapı için acil kentsel dönüşüm projesi başlatıldı. İlk olarak riskli binaların yıkımına geçilecek şehirdeki vatandaşlar tedirgin durumda

10 Şubat 2021 Çarşamba 14:21
Rize’de binalar birbirine yaslanarak duruyor! Şehir için alarm verildi!
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Rize eski belediye başkanı Ekrem Orhon 1960 dönemleri sırasında deniz dolgusu başlattı. Büyük taşlarla ve kum balçık gibi malzemeler ile dolgu yapılan 350 bin metrekarelik alanlara dolgu yapıldı. Dolgu alanın bulunduğu bölgede şu an 70 bin kişinin yaşadığı belirtilirken yüksek katlı binaların yer olduğu belirlendi. Dolgu alanının bulunduğu yerde birçok devlet kurumu, kültür merkezi gibi inşalarda yer alıyor.

 Rize için acil kentsel dönüşüm planlandı!

173 bin metrekarelik dolgu alanında korozyon sebebi ile 4 bin 174 bağımsız yapı için kentsel dönüşüm projesi başlatıldı. Kentsel dönüşümün estetik kaygı için yapılmadığını söyleyen Rize Valisi Kemal Çeber: "Kentsel dönüşüm projesindeki temel kaygımızın estetik olmadığını can güvenliği olduğunu herkesin bilmesini istiyorum. Özellikle sahil dolgu alanında 50-60 yıl öncenin tekniğiyle ve o günün imkânlarıyla yapılmış binalarımız var.” ifadelerini kullandı.

 Yüksek şiddetindeki depremlerin Rize ilini etkileyeceğini söyleyen Çeber projeler hazırlanırken deprem risklerini de düşünülmesi gerektiğini söylüyor. 4’ün üzerinde deprem olduğunda Rize’de olumsuz etkiler yaratacağını açıklarken temel yalıtımın iyi yapılmasını vurguluyor.



Son Güncelleme: 10.02.2021 14:21
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RizeDepremKemal çeberKentsel DönüşümDeniz Dolgusu
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