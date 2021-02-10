Rize’de binalar birbirine yaslanarak duruyor! Şehir için alarm verildi!

Rize eski belediye başkanı Ekrem Orhon 1960 dönemleri sırasında deniz dolgusu başlattı. Büyük taşlarla ve kum balçık gibi malzemeler ile dolgu yapılan 350 bin metrekarelik alanlara dolgu yapıldı. Dolgu alanın bulunduğu bölgede şu an 70 bin kişinin yaşadığı belirtilirken yüksek katlı binaların yer olduğu belirlendi. Dolgu alanının bulunduğu yerde birçok devlet kurumu, kültür merkezi gibi inşalarda yer alıyor.
Rize için acil kentsel dönüşüm planlandı!
Yüksek şiddetindeki depremlerin Rize ilini etkileyeceğini söyleyen Çeber projeler hazırlanırken deprem risklerini de düşünülmesi gerektiğini söylüyor. 4’ün üzerinde deprem olduğunda Rize’de olumsuz etkiler yaratacağını açıklarken temel yalıtımın iyi yapılmasını vurguluyor.
Son Güncelleme: 10.02.2021 14:21