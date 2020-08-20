Rize'de beton mikseri ile otomobil çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı!

Rize’nin İkizdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında beton mikseri ile bir araç çarpıştı. Çarpışma sonucunda 1 vatandaş hayatını kaybederken 2 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yapılan açıklamalara göre Rize – Erzurum otoyolu üzerinde İsa Çinici’nin kontrolünde olan 25 FZ 415 plakalı araç karşı yönde seyir halinde ilerleyen Ş.K’nın kontrolünde ki 53 AAY 240 plakalı beton mikseri ile çarpıştı.

Otomobil şoförü Çinici kaza sonrasında ağır yaralandı. İkizdere Sağlık Merkezine kaldırılan Çinici yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etti. Otomobilde bulunan Orhan Demir ve eşi Ümmügülsüm Demir ise yaralandı. Yaralılar en yakın hastanelere götürüldü. Hayati tehlikesi olmayan iki kişinin tedavisi devam ediyor.

Kazada hayatını kaybeden İsa Çinici’nin Rize Kalkandere ilçesine bağlı Soğuksu köyünde sözleşmeli olarak imamlık yaptığı belirtilirken cenaze işlemleri için memleketi Erzurum’a gönderildiği belirtildi.