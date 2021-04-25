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Rize Valiliği'nin çay tarlasına gidenlere ceza yazdığı iddiasına yanıtı gecikmedi! Rize Valiliği açıklamasında neler söyledi?

Rize Valiliği ortaya atılan iddialara sert tepki verdi! Çay tarlasına giden kişilere ceza yazıldığını öne sürenlere karşı, valiliğin yanıtı gecikmedi. Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

25 Nisan 2021 Pazar 23:26
Rize Valiliği'nin çay tarlasına gidenlere ceza yazdığı iddiasına yanıtı gecikmedi! Rize Valiliği açıklamasında neler söyledi?
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Rize Valiliğinden yanıt gecikmedi! ‘Çay tarlasına giden vatandaşlara ceza yazılıyor’ iddiasına yanıt geldi!

Rize Valiliği, şehrin tamamında çay tarımı veya herhangi bir üretim sürecine ilişkin muafiyet kapsamında hiçbir vatandaşa ceza yazılmadığını söyledi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İkizdere ilçesinde ‘ çay tarlasına giden vatandaşlara jandarma ceza yazıyor’  şeklindeki yalan,eksik ya da art niyet ile yapılan asılsız haber ve yorumlar yapıldığının görüldüğü söylendi.

Rize’nin tamamında çay tarımı veya herhangi bir üretim için muafiyet kapsamında hiç kimseye ceza yazılmadığı belirtilen açıklama da şunlar yer aldı; 

‘Fakat muafiyetleri suistimal etmek isteyen kişilere de hepimizin sağlığı ve kamu düzeni için fırsat verilmemektedir. Her yerde olduğu gibi İkizdere ilçesinde de bu doğrultuda uygulanan cezai işlemler kesinlikle tarlasına giden ve hayvancılıkla uğraşan kişilere yönelik olmamıştır. Devletimiz, ülkemiz ve ilimiz için çok önemli olan ve her türlü hukuki aşaması tamamlanan, izinleri alınan yatırım projesi kapsamında açılmak istenen taş ocağını engellemeye çalışan, tüm ısrarlı açıklama, ikna gayretleri ve uyarılara rağmen maske-mesafe kuralına uymayan ve kamu görevlilerinin çalışmasını sekteye uğratmak isteyen kişilere idari yaptırım uygulanmıştır.’ 




Son Güncelleme: 25.04.2021 23:26
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Anahtar Kelimeler:
Rize Valiliğiçay üretimiCeza
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