Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından çıkarılan kadın hayatını kaybetti

İzmir’de meydana gelen deprem sonrasında yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından çıkarılmaya çalışan kadınla ilgili bir son dakika açıklaması yapıldı.

Depremin en çok etkisini gösterdiğiilçesinde yıkılan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı’nın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremin üstünden 30 saat geçtiği bu anlarda yaşadığı değerlendirilen bir kadının kurtarılması için çalışmalar yapılıyordu. Enkaz altından çıkarılan ve alüminyum battaniye ile sarılan kadın acil olarak ambulansa taşındı ve sağlık kontrolünden geçti. Yapılan kontroller sonrasında kadının hayatını kaybettiği ifade edildi.

Apartmanın enkazından Buse Hasdemir ve ailesinin yanı sıra 16 yaşındaki İnci Okan da sağ salim kurtarılabilmişti.