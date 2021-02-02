Restoranlar, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak?

Pandemi döneminde ülkemizde birçok alanda salgın tedbirleri kapsamında kısıtlamalara gidildi. Bu kısıtlamalardan en çok etkilenenlerden bir tanesi de kapanan kafe ve restoranlar oldu. Birçok vatandaş ve esnaf, covid-19 salgını sebebiyle uygulanan kısıtlamalardan etkilenen işletmelerin ne zaman açılacağını merak ediyor.

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?

Kafe, restoranlar ve lokantalar hangi saatlerde açık?

Dün yapılan kabine toplantısında görüşülen konulardan bir tanesi kapalı olan kafe ve restoranlar oldu. Toplantı sonrasında yapılan açıklamalarda kafe ve restoranların açılması ile alakalı bir bilgi verilmedi. Bu durumda da kafe restoranlar için mevcut durumun bir süre daha devam edeceği anlaşıldı.

Covid-19 salgını kapsamında alınan önlemlerde kafe, restoran ve lokantalarda ‘gel – al’ ya da paket servis olarak hizmet vermektedir. İşletmeler saat 20.00’a kadar ‘gel- al’ yöntemi ile hizmet verirken paket servisi saat 24.00’a kadar yapabilecekler.