İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...

Restoranlar, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak?

Pandemi sürecinde alınan önlemler nedeni ile çalışma saatlerinde kısıtlama yapılan restoran, kafe ve lokantaların ne zaman açılacağı birçok kişi tarafından merak ediliyor.

02 Şubat 2021 Salı 17:17
Restoranlar, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak?
Takip Et:

Pandemi döneminde ülkemizde birçok alanda salgın tedbirleri kapsamında kısıtlamalara gidildi. Bu kısıtlamalardan en çok etkilenenlerden bir tanesi de kapanan kafe ve restoranlar oldu. Birçok vatandaş ve esnaf, covid-19 salgını sebebiyle uygulanan kısıtlamalardan etkilenen işletmelerin ne zaman açılacağını merak ediyor.

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?

Dün yapılan kabine toplantısında görüşülen konulardan bir tanesi kapalı olan kafe ve restoranlar oldu. Toplantı sonrasında yapılan açıklamalarda kafe ve restoranların açılması ile alakalı bir bilgi verilmedi. Bu durumda da kafe restoranlar için mevcut durumun bir süre daha devam edeceği anlaşıldı.

Kafe, restoranlar ve lokantalar hangi saatlerde açık?

Covid-19 salgını kapsamında alınan önlemlerde kafe, restoran ve lokantalarda ‘gel – al’ ya da paket servis olarak hizmet vermektedir. İşletmeler saat 20.00’a kadar ‘gel- al’ yöntemi ile hizmet verirken paket servisi saat 24.00’a kadar yapabilecekler.



Son Güncelleme: 02.02.2021 17:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KafeRestoranLokantalarKoronavirüsCovid-19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muhalif lider Navalny için mahkeme kararı belli oldu
Muhalif lider Navalny için mahkeme kararı belli oldu
Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı
Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı
YÖK, yüz yüze eğitim için Sağlık Bakanlığı'ndan görüş istedi
YÖK, yüz yüze eğitim için Sağlık Bakanlığı'ndan görüş istedi
Şanlıurfa Eyyübiye'de taşlı sopalı kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı
Şanlıurfa Eyyübiye'de taşlı sopalı kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı
Adana'da balkondan düşen genç kız feci şekilde can verdi
Adana'da balkondan düşen genç kız feci şekilde can verdi
2 Şubat Süper Loto kazandıran sayılar belli oldu!
2 Şubat Süper Loto kazandıran sayılar belli oldu!

Popüler Haberler

Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
İBB Halk Süt yardımı nasıl alınır? Halk Süt Yardımı başvuru şartları 2021
Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak? FB - GS derbi maçı tarihi
PTTAVM alışveriş nasıl yapılır? PTTAVM giriş ve ucuz gıda ürünleri alışverişi
Stüdyo daire nasıl olur, özellikleri nelerdir?
Rüyada köpek sevmek görmek ne demektir? Rüyada köpek sevmek görmek anlamı, tabiri nedir?
Süper Lig'de bu hafta hangi gün, hangi maçlar var? Süper Lig 23. hafta programı
Survivor 2021'in yeni yarışmacıları Gonca, Aleyna ve Doğan kimdir?
CİMER şikayet kayıt ve şikayet durumu sorgulama nasıl yapılır? CİMER işlem sonucu sorgulama
Kredi kartı limit arttırma ve güncelleme için işlemler nelerdir?
BluTV Yeşilçam dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Bankalar iş başvurusunda özgeçmişte hangi sertifikaları isterler?
Yıldız Çağrı Atiksoy Şampiyon dizisinde hangi rolde oynayacak?
Güz Masalı Viraj kimdir? Karanvir Bohra hakkında bilgiler ve rol aldığı yapımlar
Gain TV Terapist konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Heyet Raporu ücreti ne kadardır, kaç günde çıkar?
7307 nitelik kodu nedir? Personel alımı 7307 nitelik kodu özel şart anlamı
Aile Bakanlığı 1600 TL ödemeleri başvuruları ne zaman başlayacak, ücretler ödenmeye ne zaman başlayacak?
2021 Şubat e-Devlet 1000 TL sosyal destek pandemi parası başvuru ve sorgulama
Araç kiralamanın avantajları nelerdir? Araç kiralarken nelere dikkat edilmelidir? Araç kiralarken dikkat edilmesi gereken hususlar
Şarjı en uzun süre dayanan telefonlar listesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.