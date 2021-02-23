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Restoran ve lokantalar ne zaman açılacak?

Restoran ve lokantalar ne zaman açılacak sorusu son günlerin en merak edilen soruları arasında yer alıyordu. Restoranlar ve Turizmler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl müjdeyi verdi.

23 Şubat 2021 Salı 01:08
Restoran ve lokantalar ne zaman açılacak?
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Koronavirüs salgını sürecinde lokanta, kafe, restoran gibi işletmelerin kapatılmasına karar verilmişti. Uzun süredir kapalı olan mekanların bu süreçte ekonomik olarak çok zorlu bir dönem yaşadı ve yaşamaya devam ediyor.

Son kabine toplantısının ardından 1 Mart tarihinde kademeli olarak normalleşme sürecine geçilmesine karar verildi. Bu bağlamda kafe, restoran ve lokantaların açılması gündeme getirildi. Restoranlar ve Turizmler Deneği Başkanı Ramazan Bingöl, işletme sahiplerine müjdeli haberi verdi.

Başkan Bingöl, 1 Mart tarihiyle birlikte başlayacak normalleşme süreci kapsamında mekanların açılacağını duyurdu. Başkan Bingöl, Türk Standartları Enstitüsü ile bir protokol de imzaladıklarını, bu protokol kapsamında işletmelere belge vereceklerini de sözlerine ekledi.



Son Güncelleme: 23.02.2021 01:08
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Anahtar Kelimeler:
RestoranKafeLokanta
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