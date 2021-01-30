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Restoran ve lokantalar ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ne zaman olacak?

Pek çok vatandaşın merakla beklediği kabine toplantısında koronavirüs salgını aşılama süreci yüzyüze eğitim, restoranların açılması ve gıda fiyatlarındaki artış konuları ele alınacak. İşte ayrıntılar...

30 Ocak 2021 Cumartesi 18:56
Restoran ve lokantalar ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ne zaman olacak?
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Pek çok vatandaşın merakla beklediği kabine toplantısında koronavirüs salgını aşılama süreci yüzyüze eğitim, restoranların açılması ve gıda fiyatlarındaki artış konuları ele alınacak. İşte ayrıntılar...

Yapılacak olan kabine toplantısında vatandaşların sorularına dair gündemde olan  kritik meseleler ele alınacak.  Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılması düzenlenen Kabine Toplantısı hakkında ayrıntılar haberimizde...

1 Şubat Pazartesi günü yapılacak olan Kabine Toplantısında kritik meseleler ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak olan toplantıda Fahrettin Koca koronavirüs salgını hakkında son durum ve aşılama ile ilgili bilgi verecek. Bir çok vatandaşın merak ettiği  yüzyüze eğitim, restoranların açılması ve gıda fiyatlarındaki artış konuları da ele alınacak.

Restoran ve Kafeler açilacak mı?

Koronavirüs önlem kapsamında sadece paket servis ypan restoran, kafe ve lokanlar için detaylı bir değerlendirme olacak. Önlem ile ilgili olarak esnaf ve vatandaşların HES kodu uygulaması ile işletmelerin açılması isteniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Ocak Cuma günü yaptığı konusmada "Restoran işletmeciliği konusu ile ilgili olarak ise kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da, maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. O riski almak istemiyoruz. Elimize gelen verilere göre gerekirse bir esneme yapılabilir" ifadesinde bulunurak işletmerin sıkı bir önleme tabi tutulacağına dair  sinyal vermişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yapacağı sunum ile birlikte Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda, restoranlar, lokantalar, kafeler ne zaman açılacak sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması ile yanıtlanacak.

Sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı?

Koronavirüs önlem kapsamında hafta içi her akşam 21:00 ve 05:00 arasında uygulanan hafta sonları da 56 saatlik sokağa çıkma yasağı meselesi ele alınacak konular arasında. Fakat şuan için yasağın kalması beklenmiyor.

Gıda fiyatlarındaki artış

Gıda fiyatlarındaki artış ile birlikte vatandaşın cebi yanmaya başladı. Kabinede ele alınacak konularda olan gıda fiyatlarındaki artışa Cumhurbaşkanı Erdoğan dün cuma namazı çıkışı konuya ilişkin "Vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz. Beyaz ette, kırmızı ette, aynı şekilde bu süreci takipte tutuyoruz. Ben buradan bütün esnaflarıma sesleniyorum. Siz bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Lütfen yaptığınız işi hakkıyla yapın ve vatandaşımıza zulmetmeyin"  ifadelerini kullandı.

Aşılama süreci

Türkiye Çinli Sınovic şirketinden aldığı aşı ile 10 milyon doz aşı yaptı. Gelecek olan 50 milyon doz aşı ile beraber nisan ayına kadar yetişmesi planlanıyor. Kabine'de ise ele alınacak konulardan biri. 2 milyon kişi şuana kadar aşı oldu. Son verilen karar göre 75 yaş ve üzeri kişilerin aşılanma işlemi başladı.



Son Güncelleme: 30.01.2021 18:56
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Anahtar Kelimeler:
Kabine ToplantısıLokanta
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