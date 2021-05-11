resmi Gazete’de Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde değişiklik

Karayolu taşıma Yönetmeliği’nde yapılan bazı değişiklikler 11 Mayıs 2021 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girildi. Karayolu taşıma Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikleri görmek isteyen vatandaşlarımız 11 Mayıs 2021 tarihli resmi gazeteye intenet üzerinden girerek ulaşabilirler. Ülkemizdeki yetkili makamların almış olduğu kararlar her zaman resmi gazetede yayınlanmaktadır. Resmi gazetede yayınlanan tüm kararlar resmi karar niteliğinde olup geçerli olan kurallardır. Bu açıdan resmi gazetede yayınlanan her karar ülkemiz ve ülkemizde yaşayan vatandaşlarımız için çok önemlidir. Bu kurallara herkesin uyması gerekiyor.
Son Güncelleme: 11.05.2021 04:06