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resmi Gazete’de Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde değişiklik

11 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete’ye göre Karayolu Taşıma Yönetmeliği değişti. 11 Mayıs 2021 Resmi Gazete’de Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik yayınlandı.

11 Mayıs 2021 Salı 04:06
resmi Gazete’de Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde değişiklik
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Ülkemizde hemen hemen her gün yeni kararlar alınmaktadır. Yetkili makamlar tarafından alınan bu kararlar o günün resmi gazetesinde yayınlanmaktadır. Resmi gazetede yayınlanan kurallar ve kanunlar ülkemizdeki milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendirmektedir. Son olarak 11 Mayıs 2021 Resmi gazeteye göre karayolu taşıma Yönetmeliği değişti. 11 Mayıs 2021 tarihli ve 31.481 sayılı resmi gazeteye göre karayolu taşıma Yönetmeliği’nde bir takım değişiklikler yapıldı.

Karayolu taşıma Yönetmeliği’nde yapılan bazı değişiklikler 11 Mayıs 2021 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girildi. Karayolu taşıma Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikleri görmek isteyen vatandaşlarımız 11 Mayıs 2021 tarihli resmi gazeteye intenet üzerinden girerek ulaşabilirler. Ülkemizdeki yetkili makamların almış olduğu kararlar her zaman resmi gazetede yayınlanmaktadır. Resmi gazetede yayınlanan tüm kararlar resmi karar niteliğinde olup geçerli olan kurallardır. Bu açıdan resmi gazetede yayınlanan her karar ülkemiz ve ülkemizde yaşayan vatandaşlarımız için çok önemlidir. Bu kurallara herkesin uyması gerekiyor.


Son Güncelleme: 11.05.2021 04:06
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Anahtar Kelimeler:
Resmi GazeteKarayolu Taşıma Yönetmeliği
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