Resmi Gazete'de bütçeden ayrılacak ödeneklere ilişkin açıklama yayımlandı

2022 yılında Diyanet’e verilen ödenek 16 milyar lirayı aştı ve bu sayı her sene artacak. 2022-2024 orta vadeli planını kapsayan programlara göre Cumhurbaşkanının Resmi Gazete’de yayımladığı birçok kararla yürürlüğe giriyor. Yürürküğe giren kararlarda neler yer almaktadır?

Yürürlüğe giren kararlar

Açıklanan yeni orta vadeli planda yer alan hedefler şöyle: Türkiye ekonomisinin 2022-2024 döneminde yıllık ortalama %5,3 oranında büyümesi bekleniyor.

– 2022'de büyüme oranının %5, 2023'te büyüme oranının %5,5 ve 2024'te büyüme oranının ise %5,5 olması bekleniyor.

-İşsizlik oranı hedefi; 2021 yılı sonunda %12,6 olarak belirlendi. 2022'de yüzde 12, 2023'te yüzde 11,4 ve 2024'te yüzde 10,9 olacak.

- 2021 sonunda enflasyon oranının %16,2 olması beklense de 2022'de %9,8, 2023'te %8 ve 2024'te %7,6 olması bekleniyor. 2022 yılında kamu idaresi dairelerinin genel bütçe içinde tahsisi için önerilen üst sınırın toplam tutarı 1 trilyon 591 milyar 516 milyon 628 bin liradır.

2022 senesinde Sağlık Bakanlığı için 111 milyar 222 milyon 421 bin bütçe ayrılırken; Milli Eğitim Bakanlığı için 189 milyar 10 milyon 851 TL bütçe ayarlandı. 2022 senesinde TBMM için 2 milyar 88 milyon 593 bin TL ödenek ayrıldı. 2023 senesinde ise ödenek 2 milyar 307 milyon 770 bin olacak. 2024 senesinde de tavan olarak 2 milyar 408 milyon TL öngörülmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı’na, 2022 senesinde 16 milyar 98 milyon 580 bin TL bütçe ayrıldı. 2023 yılında 18 milyar 620 milyon 802 bin TL ayrılacakken 2024 senesinde de 20 milyar 729 milyon 373 bin TL ödenek tanımlanacağı öngörüldü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı için 2024 yılında 680 milyon 127 bin TL ödenek ayrılacak. 2023 yılında 748 milyon 84 bin TL, 2024 yılında ise 811 milyon 799 bin TL ödeneğin ayrılması bekleniyor.

Rekabet gücünün artırılması hedefleniyor

Destek ve kredi teşvik mekanizmaları çerçevesinde, dış finansman olanaklarıyla birleşerek sanayi, ticaret, ulaştırma, çevre ve enerji alanlarında yeşil dönüşümü ve döngüsel ekonomi dönüşümünü destekleyecek yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi; başta geri dönüşüm olmak üzere verimli yatırımların desteklenmesi yoluyla gerçekleştirilmesi teknoloji Bu alandaki yatırım, sera gazı emisyonlarındaki artışı sınırlamayı amaçlamaktadır ve uluslararası ticaret alanında iklim değişikliği politikasına uygun olarak ihracat rekabet gücünü artıracaktır.

Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için enerji ve üretim kaynaklarını etkin kullanan çevre dostu üretim yatırımları desteklenecektir.Sıfır atık uygulamaları haneleri de kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak ve kilit üretim alanlarında gereksiz atık ithalatını azaltmak için önlemler alınacaktır.