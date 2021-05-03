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Resmi Gazete'de 3 Mayıs 2021 Pazartesi bugün hangi haberler var? 3 Mayıs 2021 Pazartesi Resmi Gazete atama kararları

Resmi Gazete 3 Mayıs 2021 Pazartesi atama kararları merak ediliyor. Resmi Gazete’de 3 Mayıs Pazartesi günü ilanlar bölümünde yeni kararlara yer verildi. Vatandaşlar Resmi Gazete’de bugün hangi haberler var ve Resmi Gazete 3 Mayıs Pazartesi atama kararlarını merak ediyordu.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 14:55
Resmi Gazete'de 3 Mayıs 2021 Pazartesi bugün hangi haberler var? 3 Mayıs 2021 Pazartesi Resmi Gazete atama kararları
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3 Mayıs 2021 Pazartesi Resmi Gazete’de bugün hangi haberlerin olduğu merak ediliyor. Resmi Gazete her gün alınan kararların yayınlanarak halka duyurulmasının amaçlandığı devletin yayın organıdır. Resmi Gazete’de alınan yeni kararlar, yönetmelik ve tüzüklerde yapılan değişiklikler ile ilanlar genel olarak yer almaktadır.

3 Mayıs Pazartesi Resmi Gazete başlıkları

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

  • Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
  • İstanbul Gedik Üniversitesi Bangladeş Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
  • İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • Kayseri Üniversitesi Turizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
  • Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
  • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlı Sağlığı ve Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
  • Necmettin Erbakan Üniversitesi Sürdürülebilir Aile İşletmeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

  1. Yargı İlânları
  2. Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
  3. Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

3 Mayıs 2021 Pazartesi günü Resmi Gazete kararlarının tamamı için tıklayınız.




Son Güncelleme: 03.05.2021 14:55
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Anahtar Kelimeler:
Resmi Gazete3 Mayıs 2021
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