Resmi Gazete'de 26 Mayıs 2021 Çarşamba bugün hangi haberler var? 26 Mayıs 2021 Çarşamba Resmi Gazete atama kararları

Cumhurbaşkanı tarafından alınan kararlar, yasada yapılan değişiklikler ve birçok konuda halkın resmi kararlara ilişkin bilgilendirilmesini sağlayan Resmi Gazete merak konusu oldu.

26 Mayıs 2021 Çarşamba Resmi Gazete’de bugün hangi haberlerin olduğu merak ediliyor. Resmi Gazete her gün alınan kararların yayınlanarak halka duyurulmasının amaçlandığı devletin yayın organıdır. Resmi Gazete’de alınan yeni kararlar, yönetmelik ve tüzüklerde yapılan değişiklikler ile ilanlar genel olarak yer almaktadır.

26 Mayıs 2021 Çarşamba günü Resmi Gazete kararları

26 Mayıs Çarşamba gününün Resmi Gazete kararları henüz yayınlanmadı. Kararlar yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Resmi Gazete son olarak 25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı. 25 Mayıs Salı günü Resmi Gazete ilanları aşağıda yer almaktadır.

Güncel Resmi Gazete için tıklayınız…

26 Mayıs 2021 Salı Resmi Gazete kararları

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7319 Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Karanamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4018)

–– İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Akat Mahallesi (Karanfilköy Mevkii) Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4019)

ATAMA KARARI

–– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvenör) Yardımcısı Oğuzhan ÖZBAŞ’ın Görevden Alınması ve Bu Suretle Boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvenör) Yardımcılığına, Prof. Dr. Semih TÜMEN’in Atanması Hakkında Karar (Karar: 2021/247)

YÖNETMELİKLER

–– Olimpik ve Paralimpik Sporcu Yetiştirilmesine Dair Yönetmelik

–– Millî Savunma Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

–– Afetlerde ve Acil Durumlarda Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği

–– Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

–– Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18)

–– Havalandırma Ünitelerinin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (1253/2014/AB) (SGM: 2021/18)

–– Konut Tipi Havalandırma Ünitelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (1254/2014/AB) (SGM: 2021/19)

–– Hava Isıtma Ürünleri, Soğutma Ürünleri, Yüksek Sıcaklık Proses Çillerleri ve Fankoil Üniteleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2016/2281/AB) (SGM: 2021/20)

–– İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/3)

–– UPT Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar

–– Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

25/5/2021 tarihli ve 31491 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası Andlaşma yayımlanmıştır.

Resmi Gazete ne zaman yayınlanır?

Resmi Gazete’nin net bir yayın tarihi veya saati bulunmamaktadır. Genel olarak saatler 00:00’ı gösterdikten sonra yayınlanır.

Resmi Gazete’de yeni gelişmeler ve gündeme dair alınan yeni kararlara yer verilmişse belirtilen saat olan 00:00’da net olarak yayınlanır. Bazı durumlarda çok ender görülse de Resmi Gazete sabaha karşı da yayınlanabilir. Ancak bu durum çok az görülür.

Resmi Gazete nedir, amacı nedir?

Resmi Gazete 7 Ekim 1920 tarihinde kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihiyle birlikte düzenli olarak çıkarılan gazetedir. Gazetenin amacı hükümet, meclis veya cumhurbaşkanı imzasıyla alınan kararlar, yasalar, yönetmelikler veya genelgelerin halka duyurulmasını sağlamaktır.

İlk olarak Ceride-i Resmiye olarak çıkarılan gazete 10 Eylül 1923 tarihinde alınan karar kapsamında Resmi Ceride olarak yayın hayatına devam etti. Dönem dönem bazı yayın aksaklıkları yaşansa da, gazete çoğu zaman yayınlarına aralıksız olarak devam etmiştir.

Bakanlar Kurulu 1925 tarih ve 1970 sayılı karaname ile Resmi Ceridenn Sureti Muntazamada Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrası hakkındaki talimatnamenin kabul edilmesi ile sürekli olarak yayın yapmaya başlamıştır. Resmi Ceride adı ise 17 Aralık 1927 tarihinde alınan karara Türkiye Cumhuriyet Resmi Gazete olmuştur.

Resmi Gazete içerisinde iki bölüm bulunmaktadır. Bu bölümler mevzuat bölümü ve ilan bölümleridir. Mevzuat bölümü 23.5.1928 tarih ve 1322 sayılı "Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlânı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun" uyarınca, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanır.

İlan bölümü ise gazetede yayınlanması zorunlu olan yargı, ihale ilanları gibi günlük gelişmelerden oluşmaktadır. Gazete hazırlandıktan sonra basılma emri 23:00’den sonra gerçekleşir ve mükerrer sayıların da dahiliyle toplam 410 adet yayınlanır.