Resmi Gazete'de 2 Mayıs 2021 Pazar bugün hangi haberler var? 2 Mayıs 2021 Pazar Resmi Gazete atama kararları

Yasama ve Yargı bölümü kanunları, Yürütme ile idare bölümüne ilişkin gelişmeler ve günün ilanlarının yer aldığı Resmi Gazete yayınlandı. Cumhurbaşkanı Kararları ve karanamesinin bulunduğu 2 Mayıs Pazar günü yayınlanan Resmi Gazete birçok önemli karar ve ilanlar yer almaktadır.

2 Mayıs Pazar Resmi Gazete kararları

Yürütme ve İdare bölümü

Yönetmelikler;

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal İnovasyon ve Sivil Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Atatürk Üniversitesi Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Kastamonu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Pamukkale Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İlan Bölümü

Yargı İlanları

Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

Çeşitli İlanlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri