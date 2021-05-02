Resmi Gazete'de 2 Mayıs 2021 Pazar bugün hangi haberler var? 2 Mayıs 2021 Pazar Resmi Gazete atama kararları

Yasama ve Yargı bölümü kanunları, Yürütme ile idare bölümüne ilişkin gelişmeler ve günün ilanlarının yer aldığı Resmi Gazete yayınlandı. Cumhurbaşkanı Kararları ve karanamesinin bulunduğu 2 Mayıs Pazar günü yayınlanan Resmi Gazete birçok önemli karar ve ilanlar yer almaktadır.
2 Mayıs Pazar Resmi Gazete kararları
Yürütme ve İdare bölümü
Yönetmelikler;
- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal İnovasyon ve Sivil Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
- Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
- Atatürk Üniversitesi Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
- Kastamonu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
- Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
- Pamukkale Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
- Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
İlan Bölümü
- Yargı İlanları
- Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları
- Çeşitli İlanlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Son Güncelleme: 02.05.2021 02:43