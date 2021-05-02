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Resmi Gazete'de 2 Mayıs 2021 Pazar bugün hangi haberler var? 2 Mayıs 2021 Pazar Resmi Gazete atama kararları

Yasama ve Yargı bölümü kanunları, Yürütme ile idare bölümüne ilişkin gelişmeler ve günün ilanlarının yer aldığı Resmi Gazete yayınlandı. Vatandaşlar 2 Mayıs Pazar günü yayınlanan Resmi Gazete'de hangi haberlerin ve atama kararlarının olduğunu araştırmaya başladı. Resmi Gazete'de yer alan kararlar ve günün ilanları haberimizde yer almaktadır. 

02 Mayıs 2021 Pazar 02:43
Resmi Gazete'de 2 Mayıs 2021 Pazar bugün hangi haberler var? 2 Mayıs 2021 Pazar Resmi Gazete atama kararları
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Yasama ve Yargı bölümü kanunları, Yürütme ile idare bölümüne ilişkin gelişmeler ve günün ilanlarının yer aldığı Resmi Gazete yayınlandı. Cumhurbaşkanı Kararları ve karanamesinin bulunduğu 2 Mayıs Pazar günü yayınlanan Resmi Gazete birçok önemli karar ve ilanlar yer almaktadır. 

2 Mayıs Pazar Resmi Gazete kararları

 

Yürütme ve İdare bölümü

 

Yönetmelikler;

  • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal İnovasyon ve Sivil Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
  • Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
  • Atatürk Üniversitesi Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
  • Kastamonu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
  • Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
  • Pamukkale Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İlan Bölümü

  • Yargı İlanları
  • Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları
  • Çeşitli İlanlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri




Son Güncelleme: 02.05.2021 02:43
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Resmi Gazete2 MayısKararlar
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