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Resmi Gazete'de 1 Mayıs 2021 Cumartesi bugün hangi haberler var? 1 Mayıs 2021 Cumartesi Resmi Gazete atama kararları

Yeni ayın içine girmemizle yayınlanan Resim Gazete’ de yer alan haber başlıkları içeriği ve atamaları merak edilir hale geldi. İşte 01 Mayıs 2021 Cumartesi bugün Resmî Gazete detayları. 01 Mayıs 2021 Cumartesi Resmî Gazete atama kararları neler oldu? Resmi Gazete'de 1 Mayısıs 2021 Cumartesi bugün hangi haberler var? 1 Mayısıs 2021 Cumartesi Resmi Gazete atama kararları neler? İşte 1 Mayısıs 2021 Cumartesi Resmi Gazete kararları...

01 Mayıs 2021 Cumartesi 00:57
Resmi Gazete'de 1 Mayıs 2021 Cumartesi bugün hangi haberler var? 1 Mayıs 2021 Cumartesi Resmi Gazete atama kararları
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanı kararları

–– Kurtuluş Savaşı yıllarında hizmete tabi tutulan ve bu hizmetleri belirlenen gazilerin mirasçılarına “İstiklal Madalyası” talep edilip verilmesi kararı. (Karar Sayısı: 3937)

–– Niğde şehrinin sınırı içerisinde  tahsis edilmesi beklenen T “Altunhisar KÖK ve İrtibatları Enerji Nakil Hattı’nın inşa Amacıyla bir takım taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Kararın neticesi(Karar Sayısı: 3938)

–– Bir takım  Kamu İktisadi Teşebbüslerinden temin edilmesi beklenen taktir  paylarına İlişkin 30/12/2005 Tarihli ve 2005/9916 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ek olarak kararın değişimi yapılması hususunda  verilen yönergenin  ayrıntısı (Karar Sayısı: 3939)

–– Ek sayılı kısımda  I sayılı liste itibariyle belirtilmiş olan fakültelerin temini  ve ek sayılı Kısımın II. sayılı listesinde belirlenmiş yüksekokulların kapatılması hususunda verilmiş olan kararın detayları. (Karar Sayısı: 3940)

Atama Kararları

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar hususunda verilen hükümler (Karar: 2021/210, 211, 212, 213)

Yönetmelikler

–– Suç altında yapılan gelir durumlarının aklanması ve bu doğrultuda terör finansmanlarının devamlılığının önlenmesi dair kuralların hususunda yönetmelikte değişikliğe gidilmesi kararı (Karar Sayısı: 3941)

–– Elektronik Haberleşme Sektörüne dair görevlendirme yönetmeliğinde değişim istenmesine dair yönetmelik.

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

01 Mayısıs 2021 Tarihli ve 31471 Sayılı Resmi Gazete OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 01.05.2021 01:06
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