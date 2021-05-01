Resmi Gazete'de 1 Mayıs 2021 Cumartesi bugün hangi haberler var? 1 Mayıs 2021 Cumartesi Resmi Gazete atama kararları

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanı kararları

–– Kurtuluş Savaşı yıllarında hizmete tabi tutulan ve bu hizmetleri belirlenen gazilerin mirasçılarına “İstiklal Madalyası” talep edilip verilmesi kararı. (Karar Sayısı: 3937)

–– Niğde şehrinin sınırı içerisinde tahsis edilmesi beklenen T “Altunhisar KÖK ve İrtibatları Enerji Nakil Hattı’nın inşa Amacıyla bir takım taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Kararın neticesi(Karar Sayısı: 3938)

–– Bir takım Kamu İktisadi Teşebbüslerinden temin edilmesi beklenen taktir paylarına İlişkin 30/12/2005 Tarihli ve 2005/9916 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ek olarak kararın değişimi yapılması hususunda verilen yönergenin ayrıntısı (Karar Sayısı: 3939)

–– Ek sayılı kısımda I sayılı liste itibariyle belirtilmiş olan fakültelerin temini ve ek sayılı Kısımın II. sayılı listesinde belirlenmiş yüksekokulların kapatılması hususunda verilmiş olan kararın detayları. (Karar Sayısı: 3940)

Atama Kararları

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar hususunda verilen hükümler (Karar: 2021/210, 211, 212, 213)

Yönetmelikler

–– Suç altında yapılan gelir durumlarının aklanması ve bu doğrultuda terör finansmanlarının devamlılığının önlenmesi dair kuralların hususunda yönetmelikte değişikliğe gidilmesi kararı (Karar Sayısı: 3941)

–– Elektronik Haberleşme Sektörüne dair görevlendirme yönetmeliğinde değişim istenmesine dair yönetmelik.

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri