Resmi Gazete'de Yayınlandı! Uzun Süredir İş Bekleniyordu, 4 Kamu Kurumu İlan Verdi! 65 Personel Alınacak!

3 üniversite ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni personel alıyor. Uzun süredir beklenen pozisyonlarda açılan iş ilanlarına talep oldukça yüksek. Vatandaşlar 4 kamu kurumundan 65 personel alınacağını duyunca ilanlara akın akın geldi. İşte uzun süredir herhangi bir açıklama olmayan öğretim görevlisi ve bilişim alanında açık pozisyonlar.. Detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

4 KAMU KURUMUNDAN 65 PERSONEL ALIMI!

Adıyaman Üniversitesi'nden gelen açıklamalara göre 38 sözleşmeli personel alınacak. Bu pozisyon için ise son başvuru tarihi 6 Nisan 2022 olarak belirlendi.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ise öğretim üyesi ve elemanı alacak. 12 akademik personel alınacak olan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nin son başvuru tarihi 6 Nisan 2022 olarak belirlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar tarafından gelen bilgi doğrultusunda 5 sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Bu pozisyon için de son başvuru tarihi 8 Nisan 2022 olarak belirlendi.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ŞAHSEN yapılmalıdır.

Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel için yayınladığı detaylı tablo..

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Personel Dairesi Başkanlığı

Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No: 4 34764 Ümraniye/İstanbul