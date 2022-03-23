GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM

Resmi Gazete'de Yayınlandı! Uzun Süredir İş Bekleniyordu, 4 Kamu Kurumu İlan Verdi! 65 Personel Alınacak!

3 üniversite ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni personel alıyor. Uzun süredir beklenen pozisyonlarda açılan iş ilanlarına talep oldukça yüksek.

23 Mart 2022 Çarşamba 10:28
Resmi Gazete'de Yayınlandı! Uzun Süredir İş Bekleniyordu, 4 Kamu Kurumu İlan Verdi! 65 Personel Alınacak!
Takip Et:

3 üniversite ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni personel alıyor. Uzun süredir beklenen pozisyonlarda açılan iş ilanlarına talep oldukça yüksek. Vatandaşlar 4 kamu kurumundan 65 personel alınacağını duyunca ilanlara akın akın geldi. İşte uzun süredir herhangi bir açıklama olmayan öğretim görevlisi ve bilişim alanında açık pozisyonlar.. Detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

4 KAMU KURUMUNDAN 65 PERSONEL ALIMI!

Adıyaman Üniversitesi'nden gelen açıklamalara göre 38 sözleşmeli personel alınacak. Bu pozisyon için ise son başvuru tarihi 6 Nisan 2022 olarak belirlendi.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ise öğretim üyesi ve elemanı alacak. 12 akademik personel alınacak olan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nin son başvuru tarihi 6 Nisan 2022 olarak belirlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar tarafından gelen bilgi doğrultusunda 5 sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Bu pozisyon için de son başvuru tarihi 8 Nisan 2022 olarak belirlendi.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ŞAHSEN yapılmalıdır.

Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel için yayınladığı detaylı tablo..

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Personel Dairesi Başkanlığı

Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No: 4 34764 Ümraniye/İstanbul

Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Resmi GazeteIş Ilanlarıüniversite Iş IlanlarıBilişim Iş IlanlarıIşkurIş Ilanları 23 Mart23 Mart Iş Ilanları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AÖL Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
AÖL Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Hangi emoji hangi anlama geliyor? Emojilerin anlamları ve en çok kullanılan emojiler...
Hangi emoji hangi anlama geliyor? Emojilerin anlamları ve en çok kullanılan emojiler...
Türksat 5B'nin özellikleri neler, ne zaman fırtlatılacak? Türksat 5B saat kaçta fırlatılacak?
Türksat 5B'nin özellikleri neler, ne zaman fırtlatılacak? Türksat 5B saat kaçta fırlatılacak?
Güldal Akşit kimdir, neden öldü? Güldal Akşit hastalığı neydi?
Güldal Akşit kimdir, neden öldü? Güldal Akşit hastalığı neydi?
100 TL üzeri gelen doğal gaz faturaları ile ilgili önemli duyuru!
100 TL üzeri gelen doğal gaz faturaları ile ilgili önemli duyuru!
E-devlet uygulamasına neden giriş yapılamıyor? Sistem çöktü mü?
E-devlet uygulamasına neden giriş yapılamıyor? Sistem çöktü mü?

Popüler Haberler

Meme Estetik Yöntemleri
Covid 19 Koronavirüsü atlattıktan sonra iyileşmek için neler yapılır?
Xec Coin yükselişe geçer mi? Xec Coin geleceği nasıl?
Kürtçe Nevruz ne demektir, anlamı nedir? 2022 Nevruz Bayramı Türkçe ve kürtçe kutlama mesajları
Evde bakım maaşı Mart 2022 yatan iller hangileri? 17 Mart 2022 Perşembe evde bakım parası yatan iller listesi sorgulama ekranı!
Ziraat Bankası 10.000 TL Temel İhtiyaç Kredisi için başvurular başladı! 3 ay geri ödeme yok
17 Mart 2022 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 17 Mart Perşembe at yarışı programı
TJK 16 Mart 2022 Çarşamba at yarışı sonuçları
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 16 Mart 2022 Çarşamba Instagram giriş sorunu
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 16 Mart 2022 Çarşamba
Netflix dizisi The Rational Life'ın konusu nedir?
Robot Kaynak Operatörü ne kadar maaş alıyor?
Seksenler dizisinin çekimleri nerede yapılmaktadır?
Kaan Uslu kimdir? Nerelidir? Kaan Uslu kaç yaşındadır?
Türkiye gruptan nasıl çıkar? Milli Takımın kalan maçları hangileri? Türkiye için 2022 FIFA Dünya Kupası G grubu gruptan çıkma hesapları ve puan durumu
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.