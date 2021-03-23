Resmi gazete 23 Mart 2021 Salı kararlar, yönetmelikler ve tebliğler

Yürütme ve idare bölümü yönetmelikler
Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve öğrencileri ile fakülte ve yüksekokullardan yetişen subaylara ve astsubaylara ilişkin yönetmelik
Millî Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları Yönetmeliği
Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliği
Çankaya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Ana statü
İlkokul öğretmenleri sağlık ve sosyal yardım sandığı ana statüsünde değişiklik yapılmasına dair ana statü
Tebliğ
Kişisel koruyucu donanımların ithalat denetimi tebliği (Ürün güvenliği ve denetimi: 2021/11)’nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ
(Ürün güvenliği ve denetimi: 2021/29)
Yürütme ve idare bölümü
Anayasa Mahkemesi kararları
Anayasa Mahkemesinin 29/12/2020 Tarihli ve 2020/13893 başvuru numaralı kararı
Anayasa Mahkemesinin 21/1/2021 Tarihli ve 2017/35203 başvuru numaralı kararı
Anayasa Mahkemesinin 25/2/2021 Tarihli ve 2018/27296 başvuru numaralı kararı
Anayasa Mahkemesinin 25/2/2021 Tarihli ve 2018/36896 başvuru numaralı kararı
İlan bölümü
1. Yargı ilânları
2. Artırma, eksiltme ve ihale ilânları
3. Çeşitli İlânlar
T.C. Merkez Bankasınca belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri
23 Mart 2021 Tarihli ve 31432 Sayılı Resmî Gazete okumak için tıklayınız...