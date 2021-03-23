İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor! 24 saatte 17 bin TL kazanç
Son Dakika
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor!...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...

Resmi gazete 23 Mart 2021 Salı kararlar, yönetmelikler ve tebliğler

Resmî Gazete'de 23 Mart 2021 Salı günü hangi haberler yayınlandı? 23 Mart 2021 Salı günü Resmî Gazete atama kararları hangileri? 23 Mart 2021 Salı Resmî Gazete kararları ve detayları haberimizde...

23 Mart 2021 Salı 13:10
Resmi gazete 23 Mart 2021 Salı kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
Takip Et:

Yürütme ve idare bölümü yönetmelikler

Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve öğrencileri ile fakülte ve yüksekokullardan yetişen subaylara ve astsubaylara ilişkin yönetmelik

Millî Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları Yönetmeliği

Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliği

Çankaya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

Ana statü

İlkokul öğretmenleri sağlık ve sosyal yardım sandığı ana statüsünde değişiklik yapılmasına dair ana statü

 

Tebliğ

Kişisel koruyucu donanımların ithalat denetimi tebliği (Ürün güvenliği ve denetimi: 2021/11)’nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ

(Ürün güvenliği ve denetimi: 2021/29)

 

Yürütme ve idare bölümü

Anayasa Mahkemesi kararları

Anayasa Mahkemesinin 29/12/2020 Tarihli ve 2020/13893 başvuru numaralı kararı

Anayasa Mahkemesinin 21/1/2021 Tarihli ve 2017/35203 başvuru numaralı kararı

Anayasa Mahkemesinin 25/2/2021 Tarihli ve 2018/27296 başvuru numaralı kararı

Anayasa Mahkemesinin 25/2/2021 Tarihli ve 2018/36896 başvuru numaralı kararı

 

İlan bölümü

1. Yargı ilânları

2. Artırma, eksiltme ve ihale ilânları

3. Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri

23 Mart 2021 Tarihli ve 31432 Sayılı Resmî  Gazete okumak için tıklayınız...



Son Güncelleme: 23.03.2021 13:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Resmi Gazete23 Mart Kararları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Berat Kandili ne zaman? 2021 Kandil günleri ne zaman?
Berat Kandili ne zaman? 2021 Kandil günleri ne zaman?
Ekinoks nedir, ne demek? 21 Mart Ekinoksunda neler olur?
Ekinoks nedir, ne demek? 21 Mart Ekinoksunda neler olur?
Resmi gazete 21 Mart 2021 Pazar kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
Resmi gazete 21 Mart 2021 Pazar kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
Pegasus web sitesi flypgs hacklendi! Pegasus'u kim hackledi, müşteri bilgileri ve kredi kartı bilgileri çalındı mı?
Pegasus web sitesi flypgs hacklendi! Pegasus'u kim hackledi, müşteri bilgileri ve kredi kartı bilgileri çalındı mı?
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin kimdir? HDP'nin kapatılması için dava açan Bekir Şahin nerelidir, kaç yaşında?
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin kimdir? HDP'nin kapatılması için dava açan Bekir Şahin nerelidir, kaç yaşında?
Pqueen kimdir? Pelin Baynazoğlu Mansur Yavaş 17 Mart 2021 Twitch yayını izle
Pqueen kimdir? Pelin Baynazoğlu Mansur Yavaş 17 Mart 2021 Twitch yayını izle

Popüler Haberler

TJK 23 Mart 2021 Salı at yarışı sonuçları
Son Sayfa sunucusu kimdir? Melike Çelik kimdir, nereli yaşı Kaç?
Resmi gazete 23 Mart 2021 Salı kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
Bugün kimin maçı var? 23 Mart 2021 Salı TFF maç programı ve TV maç yayınları programı
Genç girişimci kredi desteği ve teşvikleri nelerdir? 2021
Masum 367. bölüm fragmanı ve 24 Mart 2021 Çarşamba özeti Kanal 7
Bugün televizyonda hangi diziler var? 23 Mart 2021 Salı Bu akşam hangi diziler var?
Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? 23 Mart 2021 Salı ATV yayın akışı
23 Mart 2021 Salı Kanal D yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? 23 Mart 2021 Salı TRT 1 yayın akışı
Arıza dizisi Seda kimdir? Eda Şölenci'nin hayatı ve rol aldığı yapımlar
ÖSYM 2021 kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıtları ve kayıtları nasıl, nereden yapılır?
Survivor 2021 52. bölüm fragmanı 20 Mart 2021 Cumartesi
Benim Adım Melek dizisinde Aslı karakterini Sinem Karel canlandırıyor
Survivor 2021 birleşme partisi ne zaman, ayın kaçında?
Part time ve yarı zamanlı çalışanların kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? 2021
Anaokulları eğitimi zorunlu eğitim midir? 2021 Anaokulu eğitimi her çocuk almalı mı?
Makedonya asgari ücret ne kadar? 2021 Makedonya yaşam şartları nasıl?
En kolay kredi veren bankalar ve Kolay kredi alabilmek için gereken şartlar 2021
Bugün 23 Mart 2021 Salı kimin maçı var? 23 Mart hangi maçlar var?
23 Mart 2021 Salı Kanal 7 yayın akışında ne var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.