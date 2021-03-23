Resmi gazete 23 Mart 2021 Salı kararlar, yönetmelikler ve tebliğler

Yürütme ve idare bölümü yönetmelikler

Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve öğrencileri ile fakülte ve yüksekokullardan yetişen subaylara ve astsubaylara ilişkin yönetmelik

Millî Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları Yönetmeliği

Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliği

Çankaya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Ana statü

İlkokul öğretmenleri sağlık ve sosyal yardım sandığı ana statüsünde değişiklik yapılmasına dair ana statü

Tebliğ

Kişisel koruyucu donanımların ithalat denetimi tebliği (Ürün güvenliği ve denetimi: 2021/11)’nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ

(Ürün güvenliği ve denetimi: 2021/29)

Yürütme ve idare bölümü

Anayasa Mahkemesi kararları

Anayasa Mahkemesinin 29/12/2020 Tarihli ve 2020/13893 başvuru numaralı kararı

Anayasa Mahkemesinin 21/1/2021 Tarihli ve 2017/35203 başvuru numaralı kararı

Anayasa Mahkemesinin 25/2/2021 Tarihli ve 2018/27296 başvuru numaralı kararı

Anayasa Mahkemesinin 25/2/2021 Tarihli ve 2018/36896 başvuru numaralı kararı

İlan bölümü

1. Yargı ilânları

2. Artırma, eksiltme ve ihale ilânları

3. Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri

23 Mart 2021 Tarihli ve 31432 Sayılı Resmî Gazete okumak için tıklayınız...