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Resmi gazete 21 Mart 2021 Pazar kararlar, yönetmelikler ve tebliğler

Resmi Gazete'de alınan kararlar merak edilmektedir. 21 Mart Pazar günü Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelikler, tebliğler ve andlaşmaları haberimizde derledik. İşte 21 Mart Pazar günü alınan kararlar...

21 Mart 2021 Pazar 14:28
Resmi gazete 21 Mart 2021 Pazar kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
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Milletlerarası andlaşmalar

  • Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin İlişik 12 Kasım 2020 Tarihli ve CM/Res(2020)34 Sayılı Kararı ile Tesis Edilen ve Mezkûr Kararın Eki Tüzüğe Tabi Olan Avrupa’da Tarih Öğretimi Gözlemevi Hakkında Genişletilmiş Kısmi Anlaşmanın İlişik Beyan ile Onaylanması ile ilgili Karar (Karar Sayısı: 3719)
  • Türkiye-Ukrayna Hükümetlerarası Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu On İkinci Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3720) –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3721)
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3722) –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3723) –– Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı Arasında Kültürel İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3724)

Cumhurbaşkanı kararları

  • 154 kV Çiftlikköy GIS İrtibatları Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3725)
  • Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi  ile ilgili  Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3726)
  • Düzce şehrinde  Yığılca İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Sarıkaya Mağarası Bölgesi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3727)
  • Muğla İli, Köyceğiz İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kartal Gölü Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3728)
  • Van İli, Çaldıran İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Çaldıran Ovası Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3729)
  • İzmit-Kandıra Devlet Yolu Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3730)
  • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 3731) –– Sakarya İli, Akyazı İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Akyazı Yahyalı Duble Yol Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Akyazı Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3732)
  • Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2021/172)

Yönetmelikler

  • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
  • Hitit Üniversitesi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
  • İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • Nevşehir Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kanser Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İlan  Alanı

  1. Yargı İlânları Kırklareli İcra Ceza Mahkemesinden

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinden

Ermenek Ağır Ceza Mahkemesinden

  1. Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları ENDÜSTRİ BİTKİLERİ EKİM MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından
  2. Çeşitli İlânlar Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından

Adalet Bakanlığından

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından

Tokat İli Çat Belediye Başkanlığından

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden

 İstanbul İli Fatih Belediye Başkanlığından

 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından

İstanbul İli Üsküdar Belediye Başkanlığından

Yalova İli Termal Belediye Başkanlığından

 Toros Üniversitesi Rektörlüğünden

 Kültür ve Turizm Bakanlığından

Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması  telefonlarda bulununan market uygulamasından T.C. Resmî Gazete uygulamasını indirebilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 21.03.2021 14:28
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Anahtar Kelimeler:
Resmi Gazete21 Mart Pazar Resmi Gazetede Alınan Kararlar
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