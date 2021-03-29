Rengi kırmızıya dönen iller hangileri? Kırmızı renkli illerin tam listesi

Kırmızı il sayısı 58’e çıktı

İlk yayınlanan risk haritasında kırmızı illerin sayısı 17 idi. Bugün açıklanan tabloya göre kırmızı illerin sayısı 58’e çıktığı görüldü. Hemen hemen Türkiye nüfüsunun %80’nin olduğu bölgeler kırmızıya büründü. İstanbul , Ankara ,İzmir gibi büyük şehirler kırmızıya büründü. Mavi il olarak sadece Şınak kaldı.

12 il turuncu kategoride yer alırken 10 il de sarı kategoride yer aldı.

Kırmızı kategorideki illere hafta sonu yasağı geldi.

Kabine Toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kırmızı illere hafta sonu yasağının geldiğini açıkladı. Buna göre kırmızı illerde cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkmak yasak olacak.

Kafe ve restoranlara ise bir yasak gelmedi. Tüm Türkiye’deki kafe ve restoranların %50 kapasite ile hizmet vereceği açıklandı.

Risk haritası

Kırmızı iller şu şekilde ;

Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya,Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan,Edine, Kırıkkale, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Iğdır

Turuncu iller şu şekilde ;

Manisa, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Tunceli, Bingöl, Kars, Ağrı, Kırşehir

Sarı iller şu şekilde;

Uşak, Van, Muş, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Hakkari, Siirt

mavi il olarak yalnızca Şınak yer almaktadır.

Sağlık Bakanı uyarıda bulundu

Güncel haritayı sosyal medya hesabından paylaşan Fahrettin Koca, paylaşımla birlikte bir açıklama da bulundu. Koca, virüsün gücünü kaybetmediğini ve risk haritasını maviye döndürmenin elimizde olduğunu dile getirdi. Ayrıca aşının bağışıklık sağlayana kadar salgınla mücadele etmemizi dile getirdi.