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Rehber Koruyucu Ailelik Sistemi hayata geçiriliyor

aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakıma muhtaç çocuklara yönelik yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Bakanlık tarafından geliştirilen Rehber Koruyucu Ailelik Sistemi sayesinde çocukların bakım ve ihtiyaçlarının karşılanmasında yeni bir döneme geçilecek.

16 Eylül 2020 Çarşamba 14:07
Rehber Koruyucu Ailelik Sistemi hayata geçiriliyor
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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakıma muhtaç çocuklara yönelik olarak hazırladığı ‘Rehber Koruyucu Aile Sistemi’ni başlatmayı planlıyor. Bakanlık bu sistem ile birlikte hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor. Daha deneyimli ailelerin yer alacağı sistem sayesinde koruyucu ailelerin desteklenmesi amaçlanıyor.


Rehber Koruyucu Aile Sistemi ile birlikte aday ve yeni ailelerin çocuk bakımı ve sağlık gelişimleri hakkında bilgi akışı yapılacak. Ayrıca aileden aileye bilgi paylaşımının da olacağı sistemde yeni aileler için kolaylıklar sağlanacak. Yeni uygulamanın tanıtımında Rehber Koruyucu Aile statüsünde olan kişiler aktif olarak çalışacak. Sistemde ilk olarak evlat edinme için sırada bekleyen ailelerle görüşmeler yapılacak. Bu ailelerin koruyucu aileliğe katılması sağlanacak.

Koruyucu Aile Sistemi 81 İlde Uygulanacak

Rehber Koruyucu Aile Sistemi ilk olarak koruyucu ailelerin çok olduğu illerde uygulanacak. Sistemin daha sonrasında tüm Türkiye’ye yayılması ve 81 ilde koruyucu ailelerin oluşturulması hedefleniyor.

Rehber Koruyucu Ailelik Sistemi Nedir?

Rehber Koruyucu Ailelik, bakıma ve korunmaya muhtaç çocukların bakımlarını belirli bir süre yapan ve çocukların gelişimine katkıda bulunulan bir sistemdir. Bu sistemde eğitim alan aileler bilgi ve becerileri sayesinde koruyucu ailelerin düzenli bir şekilde oluşmasını sağlayacak. Sistem sayesinde korumaya aday ve koruma için bekleyen ailelerin sorunları çözülecek.



Son Güncelleme: 16.09.2020 14:07
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Anahtar Kelimeler:
Rehber Koruyucu Aile SistemiAile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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