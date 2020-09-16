Rehber Koruyucu Ailelik Sistemi hayata geçiriliyor

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakıma muhtaç çocuklara yönelik olarak hazırladığı ‘Rehber Koruyucu Aile Sistemi’ni başlatmayı planlıyor. Bakanlık bu sistem ile birlikte hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor. Daha deneyimli ailelerin yer alacağı sistem sayesinde koruyucu ailelerin desteklenmesi amaçlanıyor.
Koruyucu Aile Sistemi 81 İlde Uygulanacak
Rehber Koruyucu Aile Sistemi ilk olarak koruyucu ailelerin çok olduğu illerde uygulanacak. Sistemin daha sonrasında tüm Türkiye’ye yayılması ve 81 ilde koruyucu ailelerin oluşturulması hedefleniyor.
Rehber Koruyucu Ailelik Sistemi Nedir?
Rehber Koruyucu Ailelik, bakıma ve korunmaya muhtaç çocukların bakımlarını belirli bir süre yapan ve çocukların gelişimine katkıda bulunulan bir sistemdir. Bu sistemde eğitim alan aileler bilgi ve becerileri sayesinde koruyucu ailelerin düzenli bir şekilde oluşmasını sağlayacak. Sistem sayesinde korumaya aday ve koruma için bekleyen ailelerin sorunları çözülecek.