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Regaip Kandili mesajları 2021 kısa ve öz anlamlı en güzel resimli mesajlar

Üç ayların müjdeleyicisi olan Regaip Kandili yarın gece idrak edilecek. İslam alemi için mübarek olan bu gecede birçok kişi sevdiklerinin kandilini kutlamak için mesajlar atıyor. Haberimizde Regaip Kandili mesajlarına ve anlamlı kandil resimlerine yer verdik.

17 Şubat 2021 Çarşamba 19:31
Regaip Kandili mesajları 2021 kısa ve öz anlamlı en güzel resimli mesajlar
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Kandiller zincirinin ilki olan Regaip Kandili, 18 Şubat 2021 tarihinde kutlanacak. Yakınlarınızın veya dostlarınızın kandilini kutlamak için kısa mesajlar ve resimler gönderebilirsiniz.

Regaip Kandili mesajları

Allah'ım! Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle, bize Ramazan'a ulaştır. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ım! Lütfundan bize rızk ver, bizi rızkından mahrum etme, bize verdiğin rızıkları bizim için bereketli yap, katında bulunan nimetlere rağbetimizi arttır ve bizi gönül zengini eyle. Kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ım! Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle, bize Ramazan'a ulaştır. Kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ım! Bizleri Regaip'le Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazan'ın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle! Kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun...

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet, Hz. Muhammed (S.A.V) komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Allah gönlünüzden geçen her duayı hakkınızda hayırlı ise kabul etsin. Amin! Hayırlı kandiller...

Taşı mücevher, toprağı insan eden Allah'ım! Zerreyi güneş, damlayı deniz eden Allah'ım! Herkesin sıkıntısını çözen, zorluklarını kolaylaştıran Allah'ım! Bizlere razı olacağın, sana layık ameller işlemeyi nasip eyle... Kandiliniz mübarek olsun.

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (S.A.V.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Regaip Kandiliniz kutlu olsun.

Yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah’ın bütün müminleri bağışlaması dileğiyle. Regaip geceniz mübarek olsun.

Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimiz bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, imanının bol olsun. Sevgili Peygamberimiz Şefaatçimiz olsun. Regaip Kandilimiz Mübarek olsun!

Ey rabbimiz! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı mağfiret et. Senden işimizde hidayet etmeni istiyor, nefislerimizi kötülüklerden sana sığınıyoruz.

Her Sabah güneşle doğan umutlar, her yeni baharla tazelenen mutluluklar ve açan her yeni çiçekte gizlenen güzellikler sizinle olsun. Regaip Kandiliniz Mübarek olsun.

Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Regaip kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul Regaip Kandiliniz mübarek olsun.



Son Güncelleme: 17.02.2021 19:31
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