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Rasim Öztekin'in son mesajı.. Kalp krizi geçirmeden Birol Güven'e mesaj atmış

Sanat dünyası önemli bir ismin kaybına üzülüyor. Dün geçirdiği kalp krizi ardından yoğun bakıma alınan Rasim Öztekin kaldırıldığı hastanede yaşama gözlerini yumdu. Deneyimli oyuncunun son mesaj attığı kişinin Birol Güven olduğu öğrenildi.

09 Mart 2021 Salı 00:48
Rasim Öztekin'in son mesajı.. Kalp krizi geçirmeden Birol Güven'e mesaj atmış
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Dün kalp krizi nedeni ile hastaneye kaldırılan Rasim Öztekin’in hayatını kaybetmeden önce yapımcı Birol Güven’e mesaj attığı öğrenildi. Deneyimli oyuncunun kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce Birol Güven’e mesaj attığı, mesajında Günaydın Patron yazarak Pazar günü için güzel bir şiir gönderiyorum. Seksenler dizisinde de kullanılabilir sözlerini kullandığı öğrenildi.

Öztekin’in Birol Güven’e İbrahim Sadri’ye ait olan Eskiden Her Şey Bozuk ama İnsanlar Sağlamdı isimli videoyu gönderdiği öğrenildi.

Sanat dünyasından baş sağlığı dilekleri gecikmedi

Sanat dünyasını derinden etkileyen kayba siyaset, futbol, sanat dünyasından baş sağlığı mesajları yağdı. Ünlü oyuncunun Seksenler dizisinden rol arkadaşları da sosyal medyadan taziye mesajları yayınlayarak üzüntülerini dile getirdiler. Seksenler dizisinin yayınlandığı TRT’nin genel Müdürü İbrahim Eren de baş sağlığı mesajı yayınladı.



Son Güncelleme: 09.03.2021 00:48
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Rasimöztekin
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