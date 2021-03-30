Ramazan'da teravih namazları kılınacak mı? Bakan Koca açıkladı..

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili Meclis'te gazetecilerine açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, herkesin merak ettiği teravih namazı ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Bakan Koca, Ramazan ayında teravihlerin açık olacağını ve vatandaşlarında hassasiyet göstererek aldıkları tedbirler namazlarını kılmaya devam edebileceklerini söyledi.
Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gerekli açıklamalarda bulunacağını belirten Bakan Fahrettin Koca, iftar ve sahur gibi toplu organizasyonların Cumhurbaşkanımızın söylediği şekilde yasak olacağını bir kez daha ifade etti.
Son Güncelleme: 30.03.2021 23:36