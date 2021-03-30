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Ramazan'da teravih namazları kılınacak mı? Bakan Koca açıkladı..

TBMM'de basın mensupları ile bir araya gelen ve soruları yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan ayında kılınacak olan teravih namazları hakkında flaş bir açıklamada bulundu.

30 Mart 2021 Salı 23:36
Ramazan'da teravih namazları kılınacak mı? Bakan Koca açıkladı..
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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili Meclis'te gazetecilerine açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, herkesin merak ettiği teravih namazı ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Bakan Koca, Ramazan ayında teravihlerin açık olacağını ve vatandaşlarında hassasiyet göstererek aldıkları tedbirler namazlarını kılmaya devam edebileceklerini söyledi.

Bilim Kurulu üyeleri ile birlikte Kovid-19 hakkında tüm yaptıkları bilgilendirmelerle birlikte virüsle mücadelede herkesin üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmesi kanaatinde olduğunu vurgulayan Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplu iftar ve sahurlar ile ilgili uyarıları hatırlatılarak bir önceki Ramazan ayında teravihler de kapalı olduğu bu yıl bu durumun netleşip netleşmediğiyle alakalı kendisine yöneltilen bir soruya 'Teravihlerin kapalı olmayacağını ve vatandaşların bu noktada hassasiyet gösterip gerekli tedbirlerini almaları halinde namazların kılınmaya devam edileceğini söyledi.

Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gerekli açıklamalarda bulunacağını belirten Bakan Fahrettin Koca, iftar ve sahur gibi toplu organizasyonların Cumhurbaşkanımızın söylediği şekilde yasak olacağını bir kez daha ifade etti.



Son Güncelleme: 30.03.2021 23:36
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