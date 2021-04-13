Ramazan'da kafe, restoran ve lokantalar açık mı? Masada servis olacak mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında yayımlanan yeni kısıtlamalar ve tedbirlerle ilgili sıkça sorulan sorular yanıtlanıyor Ramazan ayının başlamasıyla vatandaşlar kafe, restoran ve lokantalarda masalarda servi olup olmayacağını araştırırken Bakanlık, Ramazan ayı süresince yeme-içme yerlerinde masalarda müşterilerin kabul edilip edilmeyeceğinin yanıtını verdi.

Türkiye genelinde artış gösteren vaka sayıları ile birlikte dün bir araya gelen Bilim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda ele alınacak birtakım tavsiye kararlarını görüştü. Toplantıdan sonra bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun tam kapsamlı ve altenatifleri olan hazırlık yaptığını duyurdu.

TOPLANTI DETAYLARI KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALINACAK!

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte milyonlarca vatandaş kafe, restoran ve lokantaların masalarda müşteri kabul edip edemeyeceğini merak ederken bu soruya yanıt İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık kanalından yapılan açıklamada son Kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Ramazan ayı süresince söz konusu faaliyet birimlerinin paket servis esasına göre faaliyet göstereceğini söyledi. Konuyla ilgili detayların ise bugün gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'ndan sonra yayımlanacak olan genelgemizde açıklanacağı ifade edildi.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamada Ramazan ayı boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı ve lokanta ve kafe gibi işletmelerin faaliyetlerinin paket servisle sınırlandırılacağı kaydedilmişti. Bu kısıtlama uygulamasından etkilenecek olan lokanta ve kafe gibi işletmeciler ile ilgili de yapılan mevcut desteklere ilave bazı katkılar sağlanacağı aktarılmıştı.