İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
İlaç kullananlar dikkat! Bu besinleri ilaçla beraber asla tüketmeyin
İlaç kullananlar dikkat! Bu besinleri...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...

Ramazan pidesi ne kadar olacak? İstanbul'da kaç TL’den satılacak?

Ramazan ayının gözdesi pide fiyatlarının ne kadar olacağı yönünde merak edilen konu, İstanbul Fırıncılar Odası'nın Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile yaptığı toplantı sonunda netlik kazandı. İstanbul genelinde pide fiyatlarının ne kadar olacağı ile ilgili yapılan açıklamada sade ve yumurtalı olarak satılan pidelerin gram ve fiyat detayları açıklandı.

06 Nisan 2021 Salı 12:54
Ramazan pidesi ne kadar olacak? İstanbul'da kaç TL’den satılacak?
Takip Et:

Ramazan ayının geleneksel olarak çıkartılan besinlerinden biri olan pide için her yıl farklı  bir fiyat belirlenirken vatandaşlar 2021 yılı Ramazan ayında pide fiyatlarının ne kadar olacağını merakla beklemeye başlamıştı. İstanbul Fırıncılar Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası pidenin gramı üzerinden belirlenen fiyat standartları saplandı. Peki, Ramazan pidesi ne kadar olacak? İstanbul'da kaç TL’den satılacak?

Ramazan ayına kısa bir zaman kalan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 365 gram olarak çıkacak olan sade pidenin fiyatı 4 TL'den satılmasına karar verilirken aynı gramda yumurtalı ve susamlı pidelerin fiyatları da 5 TL'den satışa çıkarılacak.

Buna göre; birçok fırında yoğunluk yaşanması için daha büyük gramlı pidelerin üretilebileceği belirtilirken fırıncıların sade pidenin kilosu yaklaşık 11 liradan satabilecekleri ifade edildi.



Son Güncelleme: 06.04.2021 12:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Pidesi Ne KadarPide Fiyatları2021 Pide FiyatlarıPide Ne Kadar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sapık Alihan Şimşek olayı nedir, tutuklandı mı?
Sapık Alihan Şimşek olayı nedir, tutuklandı mı?
TCK 316. madde nedir? TCK 316. madde hangi suçları kapsıyor? TCK 316. madde kapsamı
TCK 316. madde nedir? TCK 316. madde hangi suçları kapsıyor? TCK 316. madde kapsamı
Montrö Boğazlar Sözleşmesi önemi nedir? Montrö sözleşmesi ne zaman, kimler arasında imzalandı?
Montrö Boğazlar Sözleşmesi önemi nedir? Montrö sözleşmesi ne zaman, kimler arasında imzalandı?
104 Emekli Amiral kimlerdir, isimleri ne?
104 Emekli Amiral kimlerdir, isimleri ne?
Köprü ve otoyol ücretlerinde indirim mi yapılacak?
Köprü ve otoyol ücretlerinde indirim mi yapılacak?
Sigaraya zam geldi mi, zammı yapıldı? 31 Mart 2021 güncel zamlı sigara fiyatları
Sigaraya zam geldi mi, zammı yapıldı? 31 Mart 2021 güncel zamlı sigara fiyatları

Popüler Haberler

Youtube kanal değerini ne belirler? #yil Youtube kanal satın alırken nelere dikkat etmeli?
Emekli maaşını yüksek almanın yolları nedir? 2021 Emekli maaşım nasıl yükselir
Bim'de satılan Bilicra akıllı çocuk saati nasıl alınır mı?
Fazlası Zarar sunucusu Ezgi Sertel kimdir? Ezgi Sertel biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Rüyada tekneye bindiğini görmek ne demektir? Rüyada tekneye bindiğini görmenin tabiri ve anlamı
Kanal D Gelinim Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi belli oldu!
Diyetisyen maaşları ne kadardır? 2021 Hangi kurumlarda çalışabilirler? Kaç saat çalışırlar?
Ehliyet alımına nasıl başvurulur? 2021 ehliyet nasıl çıkarılır?
İmza beyannamesi için ne gereklidir? 2021 imza beyannamesi almak için gerekli belgeler
Zatürre aşısı koronadan korur mu? Zatürre aşısı koronaya iyi gelir mi?
Masum 361. bölüm izle 18 Mart Perşembe son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
Akrep Perihan kimdir? Demet Akbağ yaşı, boyu, sevgilisi
Alev Alev dizisi Ozan kimdir? Berkay Ateş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Resmi gazete 20 Mart 2021 Cumartesi kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
Nevruz mesajları; Nevruz Bayramı kutlama mesajları
Diyetisyen maaşı ne kadar? 2021 Diyetisyenlik görevleri ve aldıkları maaşları
Erken emekli nasıl olabilirim? Erken emekli olma şartları ve dikkat edilmesi gerekenler
2021 ÇEV bursu ne kadar? ÇEV bursu şartları
Deniz Harp Okulu başvuru şartları nedir? 2021 Deniz Harp Okulu başvuru koşulları
TFF Süper LİG 33.hafta maçlarını yönetecek hakemler
Süper Lig'de 33. hafta maçları yayın günleri ve saatleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.