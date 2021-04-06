Ramazan ayının geleneksel olarak çıkartılan besinlerinden biri olan pide için her yıl farklı bir fiyat belirlenirken vatandaşlar 2021 yılı Ramazan ayında pide fiyatlarının ne kadar olacağını merakla beklemeye başlamıştı. İstanbul Fırıncılar Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası pidenin gramı üzerinden belirlenen fiyat standartları saplandı. Peki, Ramazan pidesi ne kadar olacak? İstanbul'da kaç TL’den satılacak?

Ramazan ayına kısa bir zaman kalan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 365 gram olarak çıkacak olan sade pidenin fiyatı 4 TL'den satılmasına karar verilirken aynı gramda yumurtalı ve susamlı pidelerin fiyatları da 5 TL'den satışa çıkarılacak.

Buna göre; birçok fırında yoğunluk yaşanması için daha büyük gramlı pidelerin üretilebileceği belirtilirken fırıncıların sade pidenin kilosu yaklaşık 11 liradan satabilecekleri ifade edildi.