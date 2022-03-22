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Ramazan Kolisi Erzak Yardımı Nasıl Alınır? Belediyelerden Ramazan Kolisi Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Her sene ülkemizde belediyeler tarafından gerçekleştirilen ramazan kolisi yardımları bu senede bugün itibari ile başladı.

22 Mart 2022 Salı 14:00
Ramazan Kolisi Erzak Yardımı Nasıl Alınır? Belediyelerden Ramazan Kolisi Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?
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Her sene ülkemizde belediyeler tarafından gerçekleştirilen ramazan kolisi yardımları bu senede bugün itibari ile başladı. Zor durumda olan, işi olmayan vatandaşlara belediye tarafından dağıtılan ramazan kolisi erzak yardımları ise nereden yapılacağı merak ediliyor. Ramazan kolisi yardımlarından faydalanmak isteyen vatandaşlar nereye müracaat etmeli? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Belediyeler tarafından bugün gelen açıklamalar neticesinde içerisinde ayçiçek yağı, şeker, un, çay ve konserve gibi birçok ürünlerin yer aldığı ramazan kolisi yardımları dağıtılmaya başlandı.

Ramazan ayına sayılı günler kalırken belediyelerden destek haberleri de gelmeye başlanıyor. Ramazan ayına 12 gün kalırken belediyeler ihtiyaç sahibi vatandaşlar için erzak kolileri hazırladı. Ramazan ayında yardımlaşma ve danayışmanın en fazla olduğu aylardan birisi olurken, erzak gıda dağıtımları da dikkat çekmektedir. Belediyeler tarafından yapılan açıklamalar neticesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılan bu erzak koli yardımlarına ise nasıl müracaat edileceği merak konusu. Ramazan kolisi için erzak yardım müracaat şartları nelerdir? İşte detaylar ve daha fazlası gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

RAMAZAN ERZAK KOLİ YARDIM PAKETİNDE HANGİ ÜRÜNLER VAR?

Ramazan kolisi yardımlarında genel olarak ayçiçek yağı, yumurta, çay, şeker, makarna, konserve, kuru bakliyat, su, un vb. gibi ürünler yer almaktadır. Ramazan ayında bakılmaya muhtaç ve ihtiyaç sahibi kişilere dağıtılan bu yardımlar bu sene de kaldığı yerden devam ediyor. Belediyeler tarafından yapılan bu yardım bu sene de kaldığı yerden devam ediyor. Peki erazk gıda kolisi yardımı nasıl alınır? İşte detaylar..

RAMAZAN ERZAK GIDA KOLİ YARDIMLARI NASIL ALINIR?

Ramazan için yapılan erzak gıda koli yardımları belediyeler tarafından yapılmaktadır. Müracaat işleri ise Ali ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılması gerektiği gelen bilgiler arasında yer alıyor. E-devlet üzerinden yardım sayfası oluşturan belediyeler için ise online olarak internet üzerinden de başvuruları gerçekleştirebilirsiniz. 

Belediyeler üzerinden yardımlara ulaşabilmek için ise oturduğunuz muhitteki belediyeye dilekçe vermeniz sizler için yeterli olacaktır. Bazı şartlar talep edilse de belediyeler ihtiyaç sahibi vatandaşlara öncelik vererek erzak kolisi göndermektedir.

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