Korona virüs ile mücadele süreci hız kesmeden devam ederken, Türkiye kısmı kapanma döneminde 15 günü geride bıraktı. Kısmı kapanma döneminin başlamasıyla birlikte vaka sayılarında ki düşüş tabloya yansımaya başladı.

Son açıklanan korona virüs vaka tablosu verilere göre Türkiye'de son 24 saat içinde görülen vaka sayısı 40 binin altına düştü. Bu rakam kısmı kapanma dönemi öncesinde 63 binlere kadar çıkmıştı.

Ramazan Bayramı'nda 5 günlük kısıtlama olacak mı?

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın kabinesini beştepe'de topluyor. Toplantıda salgının değerlendirilmesi ve aşılama çalışmalarının yanında yaklaşanan Ramazan Bayramında yeni kısıtlamaların olup olmayacağınında değerlendirilmesi ve karara bağlanması bekleniyor.

Türkiye merakla bu kararı beklerken, 12 Mayısıs Çarşamba günü başlayacak olan Ramazan Bayramı arefesini de içine alan perşembe, cuma, cumartesi gününe denk gelen Ramazan Bayramı'ndaysa hareketliliğin en aza indirilmesi için Türkiye genelinde bir sokağa çıkma kısıtlaması kararı verilmesine kesin gözüyle bakılıyor

Bu çerçevede bayramda uygulanması beklenen 5 günlük bir kısıtlamada Kabine toplantısında gündemde olacak ve toplantının ardından alınacak kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuna duyuracak.