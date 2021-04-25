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Ramazan Bayramında 5 gün yasak mı gelecek.

Duyurulan bir son dakika haberine göre 26 Nisan 2021 Pazartesi günü kabine toplantısı yapılacak. Gündemde yer eden önemli konuların burada tartışılacağı düşünülmekte. Tam olarak Ramazan Bayramı boyunca 5 gün kapanmanın olacağı beklenmektedir.

25 Nisan 2021 Pazar 21:04
Ramazan Bayramında 5 gün yasak mı gelecek.
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14 Nisan'dan bu yana devam eden kısmi kapanma ve yasaklar sürecinin bir haftasını daha tamamlamış bulunmaktayız.26 Nisan Pazartesi günü bir kabine toplantısı olacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, pazartesi günü Beştepe'de toplanacaktır. Kabine içerisinde görevden alınmalar ve istifalar gerçekleştiği için 3 yeni ismi ilk kez toplantıda bulunacak.

Ramazan Bayramı’nda kısıtlama gelecek mi? 

Ramazan Bayramı’nda gelecek olan kısıtlamanınsa tedbiri caizse Ramazan Bayramını arefesinde başlanıp yani Perşembe Cuma cumartesi günlerinin dahil edilerek bir yasak gelmesi gözlemleniyor. Bu çerçevede 5 günlük bir kısıtlamada Kabine toplantısında gündemde olacak ve toplantının ardından alınacak kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak.

 




Son Güncelleme: 25.04.2021 21:04
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Anahtar Kelimeler:
RamazanBayramıKabinetoplantısı5günyasakPazartesiKoronavürüsKısıtlamalar
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