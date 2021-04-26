Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı! Bayramda kısıtlama olacak mı, 9 günlük bayram tatili bu yıl da verilecek mi?

Ramazan ayı gelmek üzere sayılı günler kala derken Ramazan ayının yarısı çoktan bitti. Koronavirüs salgının düşüşe geçmesi ile gözler Ramazan Bayramı’na çevrildi. Vatandaş merakla Ramazan Bayramı’nda yasaklar devam edecek mi kaç gün bayram tatili olacak sorularına yanıt arıyor.

Ramazan Bayramı’nda yasak var mı? 9 gün bayram tatili olacak mı?

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kaldı. Her yıl bayram bol sarılmalı ve bir araya gelmeli geçen Ramazan Bayramı geçtiğimiz yıl yasaklarda kutlanmış sokaklarda derin bir sessizlik hâkim olmuştu. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı yarım bir coşkuyla ve buruk yaşanırken bu yıl da mı aynı geçecek soruları merakla araştırılmaya başlandı. Ramazan Bayramı’nda verilen 9 günlük bayram tatili bu yıl için geçerli olacak mı işte cevaplar…

Ramazan Bayramı bu yıl 13 Mayısıs Perşembe günü başlayacak ve 15 Mayısıs Çarşamba günü bitecek. Konuyla ilgili kesin bir açıklama yapılmamakla birlikte geçtiğimiz yıllarda alınan kararlar doğrultusunda 16 Mayısıs Pazar gününün dahil olması ile bu yıl 9 günlük bir tatilin olması beklentiler arasında.

Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklama doğrultusunda Ramazan ayının ilk iki haftası kısmi kısıtlamalar ile geçirilmiştir. Bugün toplanacak olan kabine toplantında yeni önlemler gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Ramazan Bayramı’nda yasak olacak mı sorusuna da bu sebepten dolayı kesin bir cevap verilemiyor. İlerleyen günlerde durumun netlik kazanması bekleniyor.